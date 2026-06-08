Почти половина опрошенных россиян поет песни вместе в качестве досуга
Во время застолий с родными и друзьями и во время отдыха на природе 47% россиян поют песни. К таким выводам пришли исследователи аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ, проведя в мае телефонный опрос среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Самыми популярными оказались песни с народными мотивами — их предпочитает исполнять 27% респондентов. Причем среди взрослой аудитории (45–59 лет) таких заметно больше, а среди молодежи (18–24 года), наоборот, почти нет.
Среди исполнителей, чьи песни чаще всего выбираются для коллективного исполнения,— группа «Любэ», Татьяна Куртукова (исполнительница песни «Матушка-земля»), Надежда Кадышева, Виктор Цой, Олег Газманов, Лев Лещенко, группа «Король и шут», Владимир Высоцкий и Алла Пугачева. «Популярность исполнителей, использующих фольклорные элементы, а также устойчивый интерес к советскому музыкальному наследию свидетельствует о культурной преемственности, пусть даже иногда в переосмысленном формате»,— отмечает замдиректора по политическим исследованиям и руководитель практики аудита контента АЦ ВЦИОМ Мария Атаева.
Больше четверти респондентов (26%) уверены, что современная российская музыка отличается от зарубежной особой эмоциональностью и душевностью. Еще 19% находят в ней ценности и смыслы, 18% отмечают мелодичность, а 15% видят в отечественной музыке отражение истории и культуры страны. Однако 9% опрошенных не видят разницы между зарубежными и российскими композициями. Более того, почти половина россиян (48%) уверена, что песни, которые доносят важные ценности и темы, не должны быть созданы при помощи искусственного интеллекта, так как для их написания требуется «живой жизненный опыт». Еще 31% допускает применение ИИ для создания таких композиций, но только под четким контролем человека. 15% вовсе не видят проблемы в ценностных ИИ-композициях, если они находят отклик у слушателей.