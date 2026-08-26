Молодой, здоровый и богатый

Чаще всего россияне в возрасте от 14 до 35 лет нацелены на достижение материального благополучия и финансовой независимости. Это следует из первого индекса приоритетов молодежи, составленного аналитическим центром ВЦИОМ. При этом в своих возможностях успешно реализоваться в этом направлении в ближайшее время уверена лишь треть опрошенных. Государство должно создавать инфраструктуру для того, чтобы молодежь видела четкую взаимосвязь между усилиями и результатом и не откладывала мечты на потом, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Аналитический центр ВЦИОМ 26 августа опубликовал пилотный индекс приоритетов молодежи. Для его составления социологи опросили 1,2 тыс. россиян в возрасте от 14 до 35 лет и предложили им попарно оценить девять сфер жизни. Респонденты последовательно выбирали самую значимую для себя сферу из двух альтернатив на ближайшие два года. На основе полученных ответов для каждой из сфер рассчитывался отдельный индекс, отражающий ее относительное место в общей системе жизненных приоритетов молодежи. Парное сопоставление, по словам исследователей, «вынуждает делать выбор между конкурирующими жизненными целями, что позволяет закреплять не абстрактные ценности, а их иерархию».

Самым важным для молодежи оказался вариант «достижение материального благополучия, финансовой независимости».

Также в топ входят забота о своем здоровье и построение карьеры.

А вот создание семьи заняло лишь седьмое место. Причем эта сфера жизни оказалась гораздо важнее для респондентов в возрасте 30–35 лет, чем для подростков 14–17 лет.

Отдельно — уже в ходе традиционного опроса — социологи выяснили, насколько высоко молодежь оценивает свои шансы реализоваться в этих сферах. Больше всего опрошенные уверены в возможностях заботиться о своем здоровье — 43% оценили свои шансы как «высоко» и «скорее высоко». А вот в своем материальном благополучии и финансовой независимости в ближайшие два года уверены лишь 33% респондентов. «Молодежь хочет зарабатывать и быть самостоятельной, но испытывает сложности с выходом на понятные для себя траектории развития,— считают авторы исследования.— Разрыв между желанием и верой в успех здесь особенно заметен, и он свидетельствует скорее о реалистичности подхода молодых людей к реализации этого приоритета, чем об ощущении его недостижимости: пики профессионального становления у них впереди».

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Молодежь наиболее психологически уязвима — из-за пандемии коронавируса и геополитического конфликта большинство представителей этой возрастной группы отмечали у себя симптомы тревоги и депрессии, отмечает завлабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик. Из-за этого, по словам эксперта, молодые люди нередко откладывают свои мечты или, наоборот, пытаются реализоваться сразу в большом количестве сфер, чтобы повысить свои шансы на успех. «Именно поэтому так повысилась значимость заботы о здоровье, конкретно психологическом»,— предполагает он.

Исследование продемонстрировало разрыв между значимостью целей для молодежи и ощущением их достижимости, а это может приводить к разочарованию в себе и в жизни, обращает внимание директор департамента социального прогнозирования и моделирования Института социальной архитектуры Руслан Юсуфов. «Чтобы этого не произошло, важно показывать молодым людям, что между их усилиями и результатами есть взаимосвязь, и создавать для них поддерживающую инфраструктуру»,— заключает он.

Полина Ячменникова