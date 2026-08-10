Пассажирам тесно в автобусах

Почти половина опрошенных россиян (44%) считают, что главной проблемой общественного транспорта является его переполненность. К таким выводам пришли эксперты аналитического центра (АЦ) НАФИ, проведя интернет-опрос среди 1,7 тыс. человек. Среди наиболее часто называемых недостатков респонденты также назвали долгое ожидание и отклонение от расписания (37%) и нерегулярность движения (32%).

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Общественным транспортом большинство (59%) россиян пользуются регулярно: 27% — ежедневно, 32% — несколько раз в неделю. Практически не используют его всего 13% опрошенных, оставшиеся 28% передвигаются таким образом несколько раз в месяц и реже. По данным Росстата, за прошлый год пассажирооборот на общественном транспорте составил 599,7 млрд пассажиро-километров; было перевезено 15,9 млрд человек. Больше всего пассажиров передвигалось на автобусах — на них перевезли 9,3 млрд человек.

«Для пассажира важна предсказуемость: когда транспорт придет, сколько займет дорога, будет ли поездка безопасной и комфортной. Поэтому развитие общественного транспорта должно опираться не только на инфраструктурные решения, но и на постоянное измерение пассажирского опыта»,— уверена гендиректор АЦ НАФИ Гузелия Имаева.

Среди факторов, способных увеличить привлекательность общественного транспорта, респонденты чаще всего упоминали снижение стоимости проезда (35%), удобные маршруты и сокращение количества пересадок (31%), а также более точное соблюдение расписания (30%). Опрошенные говорили и о необходимости увеличить количество подвижного состава на маршрутах, сократить расстояние от дома (или работы) до остановок и улучшить чистоту в салонах транспорта.

Полина Ячменникова