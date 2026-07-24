ФОМ и ВЦИОМ зафиксировали снижение рейтинга «Единой России» до 33%
Социологи из фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и аналитического центра ВЦИОМ зафиксировали снижение электорального рейтинга «Единой России»: до 33% (-3 п.п. за неделю) и 32,7% (-2,6 п.п.) соответственно. Для опросов ФОМ это самый низкий результат, который показывала партия власти с февраля 2022 года.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Оба социологических центра отмечают рост рейтинга одобрения президента России Владимира Путина: 65,3% (+0,2 п.п.) у ВЦИОМ и 70% (+4 п.п.) у ФОМ. При этом на прошлой неделе социологи фонда также указывали самый низкий уровень одобрения главы государства с февраля 2022 года.
Актуальный рейтинг парламентских партий от ВЦИОМ:
- «Единая Россия» — 32,7% (-2,6 п. п.);
- КПРФ — 11,9% (+1,8 п. п.);
- «Новые люди» — 10,5% (-0,2 п. п.);
- ЛДПР — 9,6% (+1,4 п. п.);
- «Справедливая Россия» — 5,4% (+1,4 п. п.).
Актуальный рейтинг политических партий от ФОМ:
- «Единая Россия» — 33% (-3 п. п.);
- КПРФ — 11% (+0 п. п.);
- ЛДПР — 11% (+2 п. п.);
- «Новые люди» — 7% (+0 п. п.);
- «Справедливая Россия» — 3% (-1 п. п.).
Среди событий недели, о которых ФОМ регулярно опрашивает респондентов, главными для россиян уже традиционно стали те, что связаны со спецоперацией на Украине (32%). Среди них 14% ответов были посвящены ударам по российской территории, включая атаку на склады Wildberries. На втором месте по значимости для россиян оказалась ситуация на топливном рынке (15%).
Выборка ВЦИОМ составляет 1,6 тыс. респондентов. Опрос проходил с 13 по 19 июля, его предельная погрешность составляет 2,5%. Центр использует комбинированный метод опроса, то есть 50% человек опрашиваются по телефонным интервью, а еще 50% — по маршрутной выборке.
ФОМ проводит интервью по месту жительства респондентов. Их выборка составляет 1,5 тыс. человек, статистическая погрешность не превышает 3,6%, опрос проходил с 17 по 19 июля. Фонд округляет доли ответов до целого числа.