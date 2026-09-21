ВЦИОМ: более половины опрошенных россиян считают важным регистрировать отношения

65% опрошенных россиян считают, что официальный брак важен, в то время как в США такого же мнения придерживаются 59% американцев, говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ. Разница проявляется еще отчетливее, когда речь заходит о рождении ребенка. В России оформить отношения в этом случае считают важным 81%, в США — 63%. Среди американцев доля тех, кто не придает регистрации значения, вдвое выше, чем среди россиян: 36% против 17%. При этом семейный опыт россиян и американцев во многом схож: с обоими родителями, жившими вместе, выросли 65% и 67% соответственно. В зарегистрированном союзе родились 88% россиян и 82% американцев.

Сторонников официального брака больше среди женщин — 70% из опрошенных считают регистрацию отношений важной и в случае долгосрочного союза. При этом лишь 59% мужчин согласны с этим утверждением.

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-онлайн" провели 22 августа 2026 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Иван Тяжлов