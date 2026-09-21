ВЦИОМ: более половины опрошенных россиян считают важным регистрировать отношения
65% опрошенных россиян считают, что официальный брак важен, в то время как в США такого же мнения придерживаются 59% американцев, говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ. Разница проявляется еще отчетливее, когда речь заходит о рождении ребенка. В России оформить отношения в этом случае считают важным 81%, в США — 63%. Среди американцев доля тех, кто не придает регистрации значения, вдвое выше, чем среди россиян: 36% против 17%. При этом семейный опыт россиян и американцев во многом схож: с обоими родителями, жившими вместе, выросли 65% и 67% соответственно. В зарегистрированном союзе родились 88% россиян и 82% американцев.
Сторонников официального брака больше среди женщин — 70% из опрошенных считают регистрацию отношений важной и в случае долгосрочного союза. При этом лишь 59% мужчин согласны с этим утверждением.
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-онлайн" провели 22 августа 2026 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.
Высокая значимость официального брака в России не означает, что рождение детей по-прежнему воспринимается только как следствие регистрации. В мае 2025 года эксперт ВЦИОМ отмечала, что репродуктивные функции все меньше связывают с браком, а сам он становится более символическим институтом; при этом репродуктивные установки усиливаются одновременно с ослаблением института брака.
Поведение россиян также не сводится к безусловному выбору официального союза. По данным, опубликованным в мае 2025 года, 34% состоящих в романтических отношениях не планировали вступать в брак, а доля желающих продолжить род через супружество снизилась с 39% до 25%.