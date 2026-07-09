Россияне оценили комфортную пенсию почти в 80 тыс. рублей

Почти 70% опрошенных россиян беспокоятся о том, как будут жить на пенсии, 31% оценивает свои переживания как очень сильные. Подавляющее большинство связывают тревогу с риском нехватки денег: низким размером пенсии, возможной бедностью и ростом цен. Это следует из всероссийского телефонного опроса компании Russian Field, проведенного 26 мая — 2 июня среди 1,6 тыс. респондентов.

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По данным социологов, больше всего о пенсии беспокоятся женщины: среди них 74% опрошенных выразили тревогу по этому поводу, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 61%. Говоря о причинах беспокойства, 80% опрошенных заявляют о низком размере пенсии, бедности, инфляции, стоимости коммунальных услуг и продуктов. Тревогу из-за возможного ухудшения здоровья, дорогостоящего лечения, лекарств и медицинских услуг испытывают 20% респондентов.

В среднем участники исследования оценили необходимый доход для комфортной жизни на пенсии в 79,7 тыс. руб. в месяц — половина опрошенных назвала сумму не выше этого уровня.

Сбережения есть только у 38% респондентов, тогда как 60% сообщили об их отсутствии. Те, у кого есть накопления, могут прожить на них 5,7 месяца, не меняя привычного образа жизни. Медианное значение — 3,5 месяца. Даже среди тех, у кого отложены деньги, большинство (71%) не копило их специально на пенсию. Из них только 36% сообщили о таких планах, 61% не намерены этого делать.

В основном россияне не откладывают деньги на пенсию из-за отсутствия финансовых возможностей (31%) и необходимости (16%). О том, что пенсия — слишком далекий горизонт для планирования бюджета, сказали 13%. Кроме того, 9% респондентов считают, что до нее не доживут, столько же опасаются инфляции и обесценивания накоплений. Только 6% уверены, что им хватит пенсионных выплат.

Лишь 16% респондентов планируют оформить пенсию и жить только на нее, 68% намерены продолжать работать в старости. Затруднились с ответом 15%.

Полина Мотызлевская