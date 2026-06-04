ВЦИОМ: только 17% опрошенных россиян придерживаются правильного питания

Правильного питания придерживаются лишь 17% россиян, более половины (58%) — пытаются заботиться о своем рационе, но следовать здоровому образу жизни регулярно у них не выходит. Такие данные представил ВЦИОМ в исследовании, обнародованном 4 июня.

Авторы исследования указывают, что тема здорового образа жизни и полезного рациона широко представлена в инфополе, но показатель массовой реализации таких принципов невысокий. Говоря о препятствиях на пути к здоровому питанию, 61% респондентов называет ограниченные возможности в покупке необходимых продуктов, 53% — неправильные пищевые привычки, 13% — противоречивость информации о здоровом рационе.

10% опрошенных не считают продукты здорового рациона вкусными. Каждый респондент в диапазоне от 29% до 34% не может придерживаться здорового питания из-за образа жизни (питание вне дома, стресс, нехватка времени), 28% респондентов не могут найти качественные и натуральные продукты.

Разнообразным свой рацион считает 71% опрошенных, а сбалансированным по соотношению белков, жиров и углеводов — только 40%. 39% респондентов считают, что потребляют достаточно овощей и фруктов, 57% — признают, что до рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения нормы потребления в 400 грамм не дотягивают.

Геор Габараев