ВЦИОМ: россиян не интересуют предвыборные программы партий

Две трети россиян не читали ни одной предвыборной программы партий—участниц выборов в Госдуму. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, представленные на круглом столе Экспертного института социальных исследований. Всероссийский инициативный телефонный опрос 1,6 тыс. респондентов был проведен 12 сентября, его погрешность не превышает 2,5%.

Хотя бы с одной партийной программой ознакомились 30% респондентов. Чаще всего они упоминали документы «Единой России» и КПРФ: их читали 15% и 13% опрошенных соответственно. С программой «Новых людей» знакомы 11%, а с планами ЛДПР и «Справедливой России» — 7% и 6% соответственно. Программы непарламентских партий читали от 1% до 2% респондентов, а еще 3% сообщили, что изучили программы всех партий—участниц выборов.

Григорий Лейба