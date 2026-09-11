Единороссам прочат лучшую половину
Социологи поделились финальными прогнозами на думские выборы
В голосовании по партспискам на выборах в Госдуму «Единая Россия» получит около 50% голосов. С таким прогнозом за неделю до начала голосования выступили Аналитический центр ВЦИОМ и фонд «Общественное мнение» (ФОМ). На руку партии власти играют поддержка президента Владимира Путина и сохраняющаяся в текущих условиях общественно-политическая консолидация, поясняют социологи и политологи. Распределение голосов между остальными участниками избирательной гонки не предопределено, а общее число парламентских партий может даже сократиться за счет возможного провала «Справедливой России», допускает эксперт.
По оценкам социологов, около половины избирателей, намеренных участвовать в выборах, считают, что сила России — в «Единой России»
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Прогнозная явка, по расчетам ВЦИОМа, колеблется в пределах 51–53%. Этот показатель сопоставим с цифрами пятилетней давности, отметил представитель центра Михаил Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований 10 сентября. Зато опросные данные по «Единой России» (ЕР) «значительно выше» 2021-го, что позволяет предположить, что партия преодолеет 50-процентную планку, указал социолог. Среди причин столь высокого результата господин Мамонов назвал поддержку президента, фактор консолидации и сопутствующее объединение людей вокруг власти, «сильный список» и «эффективную информационную кампанию».
КПРФ, прогнозирует ВЦИОМ, останется на втором месте, но потеряет в сравнении с 2021 годом, тогда как «Новые люди» (НЛ) прибавят и могут выйти на третье. При этом показатели «Новых людей» близки к ЛДПР, заметил Михаил Мамонов, а вот «Справедливая Россия» (СР) остается в «зоне риска» (от 4% до 6%). Партия демонстрировала негативную динамику в течение всего опросного периода, что, вероятно, связано с «не очень выразительной кампанией» и «слабыми попытками адаптироваться к ситуации». «Ситуация меняется, а каких-то "яркостей" со стороны СР не было»,— пояснил социолог. У малых партий шансов преодолеть пятипроцентный барьер нет, хотя «интересную заявку» (на 3%) могут попытаться сделать Партия пенсионеров и «Зеленые». В целом же можно рассуждать о «стабильности политической ситуации», добавил господин Мамонов: динамика рейтингов «не столь значима», что говорит о запросе россиян на стабильность.
Того же мнения придерживается управляющий директор проектов ФОМ Лариса Паутова. Налицо адаптация граждан к текущей реальности, уверена она: «Сложные годы, тем не менее что-то происходит, что позволяет политической системе быть стабильной».
По оценке ФОМ, на выборы придут порядка 54% россиян, а с 2021 годом сопоставима и доля «отказников» (15%). «Разные социальные реальности, их отделяет целый исторический период, но адаптационный механизм присутствует и повторяет данные 2021 года»,— рассуждает госпожа Паутова. При этом данные ФОМ по ЕР «несколько ниже», указывает она: хотя социологи фонда видят те же плюсы в позиции партии власти, что и ВЦИОМ, нельзя не обратить внимание на тревожность и общую «сложность событийности». «Но в целом мы оптимистично смотрим на позиции ЕР»,— заверила Лариса Паутова.
СР, по оценке ФОМ, уверенно преодолевает барьер, а главной интригой в фонде считают результат НЛ, которые в опросах ФОМ всегда получали более низкие проценты, чем у ВЦИОМ. «Тем не менее мы даем диапазон 8–9% и отмечаем прекрасный рост в сравнении с 2021-м»,— заметила госпожа Паутова. В будущем, когда «отойдет повестка неопределенности и турбулентности», а экологическая проблематика «будет себя проявлять», наверняка будут расти и «Зеленые», предполагает социолог, но сейчас ни они, ни любая другая малая партия к пятипроцентному барьеру не приблизятся.
По мнению политолога Алексея Чеснакова, феномен лидерства ЕР основан на «пяти П»: президент, программа, персоналии, повестка и подход.
В части повестки все, что эксперты наблюдали в последние годы (экономическая конъюнктура, внешняя политика, санкции, давление и др.), работает как раз «в пользу сильного», уверен господин Чеснаков. А в части подхода ЕР развернула «самую масштабную кампанию», о чем говорит хотя бы количество ее участников дебатов (в два раза выше, чем у КПРФ).
Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский тоже отметил, что в обстановке «эскалации на фронтах» и «беспрецедентного информационного воздействия» симпатии россиян склоняются «в сторону президента и консолидации общества», и это работает на результат партии большинства. «У всех в России сейчас только одна цель — победить. В этом смысле образ победы тесно связан с образом эффективно работающей власти, стабильности политической системы и выборного процесса»,— резюмировал эксперт.
По оценке не участвовавшего в круглом столе политолога Дмитрия Еловского, пока не предопределены как расположение партий в первой тройке (не считая ЕР), так и итоговый результат СР. Лидер эсеров Сергей Миронов «был вынужден отключиться от кампании», что может «дезориентировать электорат партии», предупреждает эксперт: «Мобилизация в этом случае будет не настолько эффективной, и партия рискует не попасть в новый созыв».