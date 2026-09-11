Единороссам прочат лучшую половину

В голосовании по партспискам на выборах в Госдуму «Единая Россия» получит около 50% голосов. С таким прогнозом за неделю до начала голосования выступили Аналитический центр ВЦИОМ и фонд «Общественное мнение» (ФОМ). На руку партии власти играют поддержка президента Владимира Путина и сохраняющаяся в текущих условиях общественно-политическая консолидация, поясняют социологи и политологи. Распределение голосов между остальными участниками избирательной гонки не предопределено, а общее число парламентских партий может даже сократиться за счет возможного провала «Справедливой России», допускает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценкам социологов, около половины избирателей, намеренных участвовать в выборах, считают, что сила России — в «Единой России»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ По оценкам социологов, около половины избирателей, намеренных участвовать в выборах, считают, что сила России — в «Единой России»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Прогнозная явка, по расчетам ВЦИОМа, колеблется в пределах 51–53%. Этот показатель сопоставим с цифрами пятилетней давности, отметил представитель центра Михаил Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований 10 сентября. Зато опросные данные по «Единой России» (ЕР) «значительно выше» 2021-го, что позволяет предположить, что партия преодолеет 50-процентную планку, указал социолог. Среди причин столь высокого результата господин Мамонов назвал поддержку президента, фактор консолидации и сопутствующее объединение людей вокруг власти, «сильный список» и «эффективную информационную кампанию».

КПРФ, прогнозирует ВЦИОМ, останется на втором месте, но потеряет в сравнении с 2021 годом, тогда как «Новые люди» (НЛ) прибавят и могут выйти на третье. При этом показатели «Новых людей» близки к ЛДПР, заметил Михаил Мамонов, а вот «Справедливая Россия» (СР) остается в «зоне риска» (от 4% до 6%). Партия демонстрировала негативную динамику в течение всего опросного периода, что, вероятно, связано с «не очень выразительной кампанией» и «слабыми попытками адаптироваться к ситуации». «Ситуация меняется, а каких-то "яркостей" со стороны СР не было»,— пояснил социолог. У малых партий шансов преодолеть пятипроцентный барьер нет, хотя «интересную заявку» (на 3%) могут попытаться сделать Партия пенсионеров и «Зеленые». В целом же можно рассуждать о «стабильности политической ситуации», добавил господин Мамонов: динамика рейтингов «не столь значима», что говорит о запросе россиян на стабильность.

Того же мнения придерживается управляющий директор проектов ФОМ Лариса Паутова. Налицо адаптация граждан к текущей реальности, уверена она: «Сложные годы, тем не менее что-то происходит, что позволяет политической системе быть стабильной».

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По оценке ФОМ, на выборы придут порядка 54% россиян, а с 2021 годом сопоставима и доля «отказников» (15%). «Разные социальные реальности, их отделяет целый исторический период, но адаптационный механизм присутствует и повторяет данные 2021 года»,— рассуждает госпожа Паутова. При этом данные ФОМ по ЕР «несколько ниже», указывает она: хотя социологи фонда видят те же плюсы в позиции партии власти, что и ВЦИОМ, нельзя не обратить внимание на тревожность и общую «сложность событийности». «Но в целом мы оптимистично смотрим на позиции ЕР»,— заверила Лариса Паутова.

СР, по оценке ФОМ, уверенно преодолевает барьер, а главной интригой в фонде считают результат НЛ, которые в опросах ФОМ всегда получали более низкие проценты, чем у ВЦИОМ. «Тем не менее мы даем диапазон 8–9% и отмечаем прекрасный рост в сравнении с 2021-м»,— заметила госпожа Паутова. В будущем, когда «отойдет повестка неопределенности и турбулентности», а экологическая проблематика «будет себя проявлять», наверняка будут расти и «Зеленые», предполагает социолог, но сейчас ни они, ни любая другая малая партия к пятипроцентному барьеру не приблизятся.

По мнению политолога Алексея Чеснакова, феномен лидерства ЕР основан на «пяти П»: президент, программа, персоналии, повестка и подход.

В части повестки все, что эксперты наблюдали в последние годы (экономическая конъюнктура, внешняя политика, санкции, давление и др.), работает как раз «в пользу сильного», уверен господин Чеснаков. А в части подхода ЕР развернула «самую масштабную кампанию», о чем говорит хотя бы количество ее участников дебатов (в два раза выше, чем у КПРФ).

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский тоже отметил, что в обстановке «эскалации на фронтах» и «беспрецедентного информационного воздействия» симпатии россиян склоняются «в сторону президента и консолидации общества», и это работает на результат партии большинства. «У всех в России сейчас только одна цель — победить. В этом смысле образ победы тесно связан с образом эффективно работающей власти, стабильности политической системы и выборного процесса»,— резюмировал эксперт.

По оценке не участвовавшего в круглом столе политолога Дмитрия Еловского, пока не предопределены как расположение партий в первой тройке (не считая ЕР), так и итоговый результат СР. Лидер эсеров Сергей Миронов «был вынужден отключиться от кампании», что может «дезориентировать электорат партии», предупреждает эксперт: «Мобилизация в этом случае будет не настолько эффективной, и партия рискует не попасть в новый созыв».

Григорий Лейба