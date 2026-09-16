Согласно новому опросу американского благотворительного Фонда Рокфеллера, 70% респондентов считают, что за последний год мир стал хуже из-за войн и конфликтов. Опрос был заказан фондом накануне проведения Генассамблеи ООН, в нем приняли участие 35 тыс. человек в 34 странах. Как показали результаты, опрошенные все хуже относятся к тому, чтобы США или Китай играли ведущую роль в мире, и воспринимают обе страны как угрозу.

Если исключить оценку собственной страны, то 42% респондентов назвали самой серьезной угрозой Россию. Так ее воспринимают в 14 странах, преимущественно в Европе. 34% опрошенных считают главной геополитической угрозой США и 30% — Китай.

Лучше всего как к потенциальному мировому лидеру относятся к Канаде (60%), затем следуют Япония (58%) и Австралия (55%). США поддержали бы лишь 39%, Китай — 37%, Россию — 26%.

Екатерина Наумова