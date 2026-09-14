ВЦИОМ опросил россиян о шансах партий на победу на выборах в Госдуму

В равные шансы на победу всех партий, участвующих в предстоящих выборах в Госдуму, верит меньше 1% россиян. Это следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, представленных на круглом столе Экспертного института социальных исследований. Всероссийский инициативный телефонный опрос 1,6 тыс. респондентов был проведен 12 сентября, максимальная погрешность не превышает 2,5%.

Три четверти опрошенных (76%) прогнозируют победу «Единой России», а среди электорально активных граждан (то есть тех, что твердо намерен голосовать) этот показатель достигает 80%. В победу КПРФ верят 4% от общего числа респондентов и 5% — от электорально активных. В успехе ЛДПР и «Новых людей» уверены по 2% опрошенных. Еще 1% участников опроса полагает, что победу одержит «Справедливая Россия».

Ранее свой прогноз итогов выборов дали ВЦИОМ и фонд «Общественное мнение». Согласно их расчетам, уверенную победу в голосовании по партспискам с результатом около 50% одержат единороссы.

Подробнее о последних предвыборных прогнозах — в материале «Единороссам прочат лучшую половину».

Григорий Лейба