Большинство российских женщин откладывают визит к гинекологу

Лишь 17% российских женщин обращаются к врачу при появлении симптомов нарушения менструального цикла. Это следует из опроса аналитического центра ЕМС, проведенного к Всероссийскому дню гинеколога, который отмечается 15 июля. В исследовании приняли участие 1,2 тыс. женщин старше 18 лет из всех регионов.

96% опрошенных знакомы с основными физиологическими циклами и этапами в жизни женщины, а 79% имеют общее представление о признаках распространенных гинекологических заболеваний (миома, эндометриоз, кисты). Однако 51% откладывают обязательные медицинские исследования. Это, предупреждает акушер-гинеколог ЕМС Лариса Ковалева, создает серьезные риски для раннего обследования и лечения гинекологических заболеваний.

80% респондентов периодически игнорируют тревожные симптомы. 22% предпочитают заниматься самодиагностикой, ища информацию в интернете или пользуясь опытом подруг. 12% женщин впервые узнали о пременопаузе из анкеты, а 52% знакомы с этим понятием поверхностно.

Откладывать визит к гинекологу чаще всего женщин заставляет надежда, что «само пройдет» (42%), показало исследование. Далее следуют нехватка времени (39%), финансов (28%), страх услышать страшный диагноз (21%), негативный прошлый опыт (13%) и смущение (8%). 30% россиянок не готовы обсуждать интимные вопросы даже с врачом. Чаще всего вызывают неловкость тема сексуального здоровья (40%), гинекологии (25%), психического состояния (19%) и внешности или веса (17%).

Участвовавшие в опросе женщины признались, что обследовались бы чаще при наличии бесплатных программ, гарантии быстрого и комфортного приема, возможности записаться на удобное время и доступности квалифицированных специалистов.

Доля россиянок, ежегодно посещающих гинеколога в целях профилактики, упала за десять лет с 76% до 58%. Такие данные показал недавний опрос «Гедеон Рихтер» и аналитического центра НАФИ. Доля тех, кто обращается к врачу только при возникновении заметных проблем со здоровьем, напротив, выросла с 14% до 24%. Показатель посещаемости раз в два года изменился с 6% до 8%, реже одного раза в три года — с 3% до 6%. Ни разу не были у гинеколога 1% опрошенных в 2016 году и 2% в 2026 году.

Наталья Костарнова