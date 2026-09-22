ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает снижение возраста уголовной ответственности

Более половины россиян поддерживают идею о снижении возраста уголовной ответственности за тяжкие преступления до 12 лет, показало исследование Аналитического центра ВЦИОМ. За увеличение возраста до 18 лет высказываются лишь 11% опрошенных.

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Сегодня уголовная ответственность в РФ наступает по общему правилу с 16 лет, с 14 лет — за тяжкие и особо тяжкие преступления (например, за убийство, изнасилование, кражу или теракт). С предложением о снижении этого возраста до 12 лет неоднократно выступал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, объясняя это ранним взрослением современных детей. Отношение россиян к этой инициативе зависит от поколения и наличия детей в семье (см. график).

Общие представления россиян о возрасте уголовной ответственности близки к действующему закону, показал опрос ВЦИОМа. На вопрос, с какого возраста подросток способен осознавать последствия преступления и нести за него ответственность, 40% опрошенных ответили: с 14 лет. 18% считают таким возрастом 16 лет, а 20% — 12 лет и меньше.

Половина респондентов назвала недостаток воспитания основной причиной, по которой дети совершают преступления. Среди других популярных ответов — незрелость, отсутствие занятости и досуга, влияние интернета, различные психологические факторы и «недостаточная работа социальных институтов».

По данным СКР за первый квартал 2026 года, число детей, нарушивших закон, выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число насильственных преступлений, совершенных подростками, увеличилось на 10%. За восемь месяцев 2026 года число подростков, причастных к терроризму, выросло на 70%, сообщили 22 сентября в МВД.

Полина Мотызлевская