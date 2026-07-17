ФОМ: рейтинг одобрения Владимира Путина опустился до 66%

66% россиян положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, следует из результатов социологического опроса фонда «Общественное мнение». За неделю рейтинг одобрения президента опустился на 5 п.п. Среди самых заметных событий прошедшей недели граждане страны называли связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине, на втором месте по упоминаемости у респондентов оказался «дефицит бензина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Рейтинг доверия президенту претерпел меньший спад: Владимиру Путину доверяют 67% россиян (-2 п. п. неделя к неделе). Колебаниям подверглись также уровни одобрения правительства (41%, -4 п.п.) и премьер-министра России Михаила Мишустина (49%, -3 п. п.).

Актуальный рейтинг парламентских партий от ФОМа:

«Единая Россия» — 36% (+1 п. п.);

КПРФ — 11% (+2 п. п.);

ЛДПР — 9% (-2 п. п.);

«Новые люди» — 7% (+0 п. п.);

«Справедливая Россия» — 4% (+1 п. п.).

Среди событий недели, о которых ФОМ регулярно опрашивает респондентов, главными уже традиционно стали связанные с СВО (32%). Среди них 14% ответов были посвящены ударам по российской территории. На втором месте по значимости для россиян оказалась ситуация на топливном рынке (19%).

ФОМ проводит интервью по месту жительства респондентов. Их выборка составляет 1,5 тыс. человек, статистическая погрешность не превышает 3,6%, опрос проходил с 10 по 12 июля. Фонд округляет доли ответов до целого числа.

Степан Мельчаков