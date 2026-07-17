ФОМ: рейтинг одобрения Владимира Путина опустился до 66%
66% россиян положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, следует из результатов социологического опроса фонда «Общественное мнение». За неделю рейтинг одобрения президента опустился на 5 п.п. Среди самых заметных событий прошедшей недели граждане страны называли связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине, на втором месте по упоминаемости у респондентов оказался «дефицит бензина».
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Рейтинг доверия президенту претерпел меньший спад: Владимиру Путину доверяют 67% россиян (-2 п. п. неделя к неделе). Колебаниям подверглись также уровни одобрения правительства (41%, -4 п.п.) и премьер-министра России Михаила Мишустина (49%, -3 п. п.).
Актуальный рейтинг парламентских партий от ФОМа:
- «Единая Россия» — 36% (+1 п. п.);
- КПРФ — 11% (+2 п. п.);
- ЛДПР — 9% (-2 п. п.);
- «Новые люди» — 7% (+0 п. п.);
- «Справедливая Россия» — 4% (+1 п. п.).
Среди событий недели, о которых ФОМ регулярно опрашивает респондентов, главными уже традиционно стали связанные с СВО (32%). Среди них 14% ответов были посвящены ударам по российской территории. На втором месте по значимости для россиян оказалась ситуация на топливном рынке (19%).
ФОМ проводит интервью по месту жительства респондентов. Их выборка составляет 1,5 тыс. человек, статистическая погрешность не превышает 3,6%, опрос проходил с 10 по 12 июля. Фонд округляет доли ответов до целого числа.
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) проводит опросы посредством интервью по месту жительства респондентов, в то время как Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) чаще использует телефонные опросы. Эти различия в методологии могут приводить к заметным расхождениям в результатах, так как в телефонных опросах чаще участвуют более мобильные группы населения, а ответы происходит в формате «стравливания негатива», тогда как по месту жительства чаще опрашиваются менее мобильные и более эмоционально сдержанные люди, а опрос проходит в формате диалога. Например, по данным на апрель этого года, разница в результатах «Единой России» между ФОМ и ВЦИОМ достигала 9 процентных пунктов, «Новых людей» — 7 пунктов, а КПРФ — 3 пункта.
За последний год рейтинги одобрения деятельности Владимира Путина fluctuated. По данным ВЦИОМа, средний уровень одобрения в 2024–2025 годах составлял 76,3%, снижаясь в августе–сентябре 2024 года до 72% на фоне вторжения ВСУ в Курскую область, но восстанавливаясь до 77% к концу апреля. В прошлом году максимальные значения рейтинга одобрения отмечались в мае и июне (до 79,1%), когда президент совершал государственные визиты в страны Азии. В 2022 году наблюдался резкий рост рейтингов после начала российской военной операции на Украине, при этом уровень одобрения деятельности Владимира Путина увеличился на 14,7 п.п., а доверие к нему — на 13,8 п.п. Аналогичные изменения были зафиксированы и для премьер-министра Михаила Мишустина, а также для партии «Единая Россия».