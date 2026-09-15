Деньги достали из конверта

С 2006 года доля россиян, получающих зарплату «в конвертах», снизилась с 19% до 9% работающего населения, зафиксировал ВЦИОМ. Такому сокращению поспособствовали усилия ведомств (прежде всего ФНС и Минтруда), направленные на обеление отношений работодателей и работников, а также превращение российского рынка труда в «рынок соискателя», когда в конкуренции за работника компании вынуждены предлагать ему в основном официальное трудоустройство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Согласно опросу ВЦИОМа, участие в котором приняли 1,6 тыс. россиян, за последние 20 лет в РФ более чем вдвое сократилось число получающих серую зарплату. Если в 2006 году доля признавшихся, что работодатель платит им зарплату полностью или частично «в конверте», составляла 19%, то к 2026 году она сократилась на 10 процентных пунктов, до 9%.

Принципиальных различий по возрасту, полу или профессиональному положению среди получающих зарплату «в конверте» опрос не выявил. При этом несколько чаще с такой практикой сталкиваются работающие в негосударственном секторе экономики.

Связь с материальным положением респондентов тоже есть: чем ниже они оценивают свой доход, тем чаще сообщают о полностью или частично неофициальной зарплате.

Среди причин сокращения серой зоны — изменения в законодательстве и налоговой политике властей. Так, Минтруд последовательно расширял список факторов риска, на которые Роструд ориентируется при проверках работодателей. В свою очередь, ФНС ввела контроль серых зарплат через анализ отчетности предприятий, а также проверки выплачивающих зарплату ниже МРОТ (или среднеотраслевого уровня) и переводящих сотрудников на самозанятость. С этого года налоговая служба начала проверять граждан, совершающих крупные покупки, не имея при этом официального дохода.

При этом определенную роль в сокращении доли серой занятости могла сыграть и общая ситуация на рынке труда — если в 2006 году уровень безработицы в РФ составлял 7%, то к 2026 году он опустился до 2,2%. Ситуация дефицита кадров дала соискателям возможность выбирать для себя наиболее подходящие условия работы, что могло увеличить долю официальных трудовых договоров, в заключении которых, как правило, заинтересованы работники.

В то же время, напоминает председатель научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов, «часть тени не рассеялась, а нашла легальную форму — самозанятость и договоры ГПХ формально белые, но они не предполагают больничных, отпусков и защиты при увольнении». Самозанятость, напомним, стала доступна россиянам в качестве налогового режима с 2019 года, и за семь лет число оформивших ее превысило 16 млн человек, что составляет более 20% от экономически активного населения.

Примечательно, что, согласно опросу ВЦИОМа, толерантность россиян к зарплате в конверте остается достаточно высокой.

46% опрошенных относятся к серой зарплате скорее с пониманием, и за последние три года их доля выросла на 4 пункта. С учетом социально-демографических различий терпимость к серой зарплате выше у «поколения цифры» (60%), у мужчин (52%) и жителей мегаполисов (58%).

Более половины респондентов (55%) согласились бы получать зарплату неофициально, если бы ее увеличили вполовину (37% — резко против этого). «Ценность трудового договора и долгосрочных гарантий для работающих россиян заметно ниже, чем ценность дополнительного дохода "здесь и сейчас"»,— отмечает эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Татьяна Смак. Впрочем, такой паттерн поведения можно зафиксировать не только по отношению к официальным трудовым отношениям — низкий процент участия в добровольных государственных пенсионных программах, которые правительство запускало в разные годы, также свидетельствует о пренебрежении россиян долгосрочным финансовым планированием.

Анастасия Мануйлова