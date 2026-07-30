ВЦИОМ: в России немного сократилось количество тревожных граждан

Аналитический центр ВЦИОМ насчитал 23% тревожных россиян в июле. Их доля по сравнению с апрельским замером уменьшилась на 2 п. п. (было 25%), сообщает пресс-служба центра.

Больше всего тревожных россиян оказалось среди молодого поколения. Позитивный настрой демонстрируют 30% опрошенной молодежи (динамика -14 п.п. относительно апреля). В то время как старшее поколение продолжает поддерживать стабильно высокий уровень оптимизма. Поколение «застоя» показывает 37% «жизнерадостных» (практически без изменений, -2 п.п. с апреля). Такая динамика может свидетельствовать о различной устойчивости эмоционального фона у разных поколений.

По типу потребляемого контента тревожных граждан больше всего в группе опрошенных, которые активно используют интернет (32%). Позитивный эмоциональный фон чаще встречается у россиян, которые получают информацию по телевидению (доля «жизнерадостных» 40%, +4 п.п. с апреля), либо из нескольких источников — и телевидения, и интернета (37%, -4 п.п. с апреля).

По данным ВЦИОМ, эмоциональное состояние граждан России связано с типом населенного пункта. Доля тревожных жителей сельской местности в июле составила 19% (+2 п. п. по сравнению с апрелем текущего года). В Москве и Санкт-Петербурге доля тревожных в июле достигла 30% (-5 п. п. по сравнению с апрелем). Это самый высокий показатель среди всех типов населенных пунктов.