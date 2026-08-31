ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к роботам-доставщикам

Аналитический центр ВЦИОМ представил 31 августа результаты исследования об отношении россиян к внедрению передовых технологий в городах. В ходе опроса респондентов среди прочего спрашивали про их отношение к роботам-доставщикам (роверам). Так, 24% ответили, что относятся к ним «очень позитивно или скорее позитивно», 20% — нейтрально, 7% — негативно. При этом 7% опрошенных сказали, что у них в городе пока нет роботов-доставщиков. Однако 55% из них позитивно относятся к их появлению, 30% — нейтрально, 10% — не поддерживают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Как выяснилось в результате опроса, 90% респондентов полагают, что городская инфраструктура не везде подходит для развития рободоставки, а 79% опрошенных считают, что роботы-доставщики должны распространяться «постепенно». Отвечая на вопрос о преимуществах доставки роверами, 54% отметили возможность доставки товаров независимо от погодных условий, у 39% роботы «вызывают умиление и позитивные эмоции», 34% обратили внимание на то, что при доставке роботами «не нужно общаться с другими людьми».

Роверы сегодня развозят товары в Москве, Татарстане, Ленинградской области, Подмосковье и других регионах; их суммарный флот превышает 1 тыс. штук. В начале августа 2026 года Минэкономики направило в правительство проект постановления, который установит экспериментальный правовой режим (ЭПР) для создания юридической основы для передвижения роботов. Документ, в частности, запретит роверам выезжать на тротуары шириной менее метра, разгоняться быстрее 25 км/ч, обяжет их притормаживать до 6 км/ч перед пешеходными переходами. ЭПР будет действовать в 35 регионах: через три года власти планируют расширить парк устройств до 12 тыс. штук. В интервью «РИА Новости» 31 августа глава Минтранса Андрей Никитин допустил, что в перспективе роботы будут доставлять товары в подъезд и до двери: «Мы сможем массово масштабировать его только по мере того, как к этому физически будет готова городская и внутридомовая инфраструктура».

Иван Буранов