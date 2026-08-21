У триколора собственная гордость

Для большинства опрошенных россиян триколор стал символом гордости и единства. Это следует из результатов свежего опроса, опубликованных Аналитическим центром ВЦИОМа накануне Дня государственного флага (он отмечается 22 августа). Правда, отношение к самому празднику у политиков не столь однозначное: если четыре парламентские партии готовятся отметить его тематическими мероприятиями, то пятая, КПРФ, в этот день ограничится подчеркнуто неполитическими акциями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Результаты опроса ВЦИОМ презентовал 20 августа на круглом столе Экспертного института социальных исследований. Как выяснилось, подавляющему большинству респондентов государственный флаг напоминает об общей истории и будущем страны, при этом восемь из десяти опрошенных уверены, что государственный символ вызывает чувство гордости у людей независимо от их политических убеждений (см. график). Когда социологи спрашивали респондентов об ассоциациях при виде триколора, 41% назвали чувство гордости, 7% вспомнили о родине и 6% — о патриотизме. Отрицательные эмоции флаг навеял лишь 4% респондентов.

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Директор по политическим исследованиям ВЦИОМа Михаил Мамонов отметил, что сегодня государственный флаг является для россиян «важнейшим символом с высоким уровнем эмоционального восприятия», а также «проявлением нашего единства, уважительного отношения к нашей истории и надежды на хорошее будущее нашей страны». «Важно не только отношение к флагу, но и практика, действие: 71% участников исследования отнеслись положительно к тому, что у некоторых россиян дома есть флаг и они вывешивают его, к примеру, на балконе, в окне во время значительных государственных праздников или каких-то событий»,— рассказал социолог. И добавил, что 85% родителей в России положительно относятся к практике поднятия флага в школах и считают необходимым ее сохранять. В 2022 году, по данным ВЦИОМа, о такой позиции заявляли 72% родителей.

День государственного флага в России установил в 1994 году своим указом президент Борис Ельцин, и отношение к этому празднику со стороны нынешних парламентских партий далеко не столь единодушное, как восприятие россиянами триколора.

Коммунисты, например, 22 августа не будут проводить мероприятия, связанные непосредственно с российским флагом. В этот день, как сообщили “Ъ” в партии, лидер КПРФ Геннадий Зюганов примет участие в открытии всероссийского турнира по мини-футболу «Таланты России» в Красногорске.

Остальные думские партии намерены так или иначе отметить праздник. У единороссов в подобной активности традиционно задействована «Молодая гвардия», 1500 активистов которой 20 августа уже выстроились на ВДНХ в живой триколор, используя белые, синие и красные зонтики. Акции с разворачиванием огромных флагов были организованы и в других городах страны. ЛДПР проведет праздник непосредственно в своем штабе в Москве: в программе — выступление лидера партии Леонида Слуцкого, депутатов и сенаторов, а также концерт. «Справедливая Россия» проводить общефедеральное мероприятие по случаю Дня флага не планирует, но в регионах эсеры его обязательно отметят.

Наконец, «Новые люди» 21 августа в Челябинске дадут старт всероссийской акции «Россия — это люди» с присущей партии модернистской эстетикой. Активисты установят интерактивные фотокабины в общественных пространствах и городских парках. Там каждый желающий сможет сделать снимок, показав руками сердечко, после чего с помощью искусственного интеллекта оно автоматически окрасится в цвета российского флага.

Ксения Веретенникова