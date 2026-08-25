Выборы в рамках погрешности

Проголосовать на сентябрьских выборах в Госдуму намерены свыше половины россиян, свидетельствуют свежие опросы социологов. Лидирующие позиции в рейтингах сохраняет «Единая Россия» (ЕР), которая, в отличие от предыдущих думских кампаний, избежала июльского спада популярности. Различия между другими претендентами на мандаты колеблются в пределах статистической погрешности, констатировали социологи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Результаты опросов социологи представили 25 августа на совместном круглом столе Экспертного института социальных исследований и Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). По данным ВЦИОМа, о готовности участвовать в выборах говорят 66% респондентов, фонда «Общественное мнение» (ФОМ) — 67%. Показатель декларируемого участия высокий, только 18% уверенно заявляют, что не пойдут на выборы, а 13% еще не определились с участием, отметил представитель ВЦИОМа Михаил Мамонов. Схожие цифры получили и в ФОМ, сообщила директор проектов фонда Лариса Паутова. Позиции лидера гонки незыблемы, тогда как «партии второго эшелона» сохраняют различия на уровне статистической погрешности (см. график), указали социологи. «Ситуация для учебника истории замечательная: микроскопические различия между партиями»,— заметила госпожа Паутова.

По мнению президента ФоРГО Константина Костина, главным фактором, способным повлиять на итоговый результат, остается количество неопределившихся (от 10% до 15%).

ЕР, отметил политолог, сумела сохранить базу поддержки даже в активную фазу кампании, когда другие участники традиционно начали ее критиковать. «В июле обычно рейтинг снижался, здесь удалось этого избежать, это серьезное достижение штаба»,— подчеркнул господин Костин.

В то же время «проблемы с повесткой» есть у всех партий, заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Их задача одновременно проста и сложна: быть интереснее, чем сама кампания». Игрокам приходится действовать в условиях «периферийного места депутатов в системе принятия решений», обращаться к избирателю, склонному скорее «к скроллингу, чем к чтению», и писать программы, которые «даже с поправкой на соавторство нейросетей часто пишут больше людей, чем читают», перечислил эксперт трудности партийцев.

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При этом добиться безупречного наполнения предвыборных документов не сумела ни одна из партий парламентской оппозиции, продолжил Константин Костин. Согласно анализу, проведенному искусственным интеллектом, в обобщенной матрице из 17 главных тем закрыть все из них сумела только ЕР. Например, только эта партия затронула тему экологии. Главное же, что «ни одна программа не сбалансирована по деньгам», посетовал глава ФоРГО: «Когда партии так безответственно пишут свои программы, это, на мой взгляд, показывает, что у них нет внутренней готовности претендовать на власть».

Несерьезный подход к написанию программ демонстрирует неспособность партий «найти себя в рамках патриотического консенсуса», резюмировал господин Костин: «Они не понимают, чем отличаются от правящей партии». Проработанные должным образом «хотя бы пять-семь предложений» могли бы стать показателем серьезности и претензий на власть, добавил эксперт, припомнив среди прочих сильные программы нулевых (КПРФ, Сергея Глазьева и «Союза правых сил»), а также более давние «500 дней» одного из основателей «Яблока» Григория Явлинского.

Григорий Лейба