ФОМ: на 5 п. п. выросло число россиян, не желающих идти на выборы в Госдуму

Количество россиян, предпочитающих не голосовать на выборах в Государственную думу-2026, увеличилось на 5 п. п. (до 13%), следует из данных очередного еженедельного опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Вместе с тем социологи зафиксировали падение рейтинга «Единой России» на 3 п.п. (до 36%).

Актуальный рейтинг парламентских партий от ФОМ: «Единая Россия» — 36% (-3 п.п.); ЛДПР — 10% (-1 п.п.); КПРФ — 9% (-1 п.п.); «Новые люди» — 6% (+1 п.п.); «Справедливая Россия» — 3% (-1 п.п.).

Вместе с тем на 2 п.п. «отскочили» вверх рейтинги доверия и одобрения президента России Владимира Путина (оба — до 73%). На прошлой неделе эти показатели упали на 3 и 4 п.п. соответственно.

Опросы ФОМ проводятся посредством интервью по месту жительства респондента. Выборка составляет 1500 опрошенных, а статистическая погрешность не превышает 3,6%. Все результаты округляются фондом до целого числа.

Наибольший интерес у большинства россиян по итогам прошлой недели традиционно вызвали события, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине (36%, +5 п.п.). Доля вспомнивших об СВО выросла за счет 9% респондентов, упомянувших удар Вооруженных сил Украины по общежитию колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске. В результате налета БПЛА в ночь на 22 мая там погиб 21 человек, еще 60 — пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Степан Мельчаков