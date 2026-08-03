Выбор для невыбравших

Доля россиян, намеренных проголосовать на осенних выборах в Госдуму, но еще не определившихся с выбором, достигла максимума с начала года, свидетельствует свежий опрос ВЦИОМа. В этих условиях, как выяснил “Ъ”, партии усиливают борьбу за неопределившегося избирателя. По оценке экспертов, наиболее вероятными претендентами на такой электорат являются «Единая Россия» (ЕР), КПРФ и «Новые люди» (НЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По данным ВЦИОМа на 26 июля, доля респондентов, готовых проголосовать на выборах в Госдуму, но пока не решивших, за кого именно, достигла 14,7% (против 10,8% в январе). Это наивысший показатель с начала 2026 года.

Сегмент ситуативно голосующих избирателей, как правило, повторяет структуру общего голосования, поясняет глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Обычно неопределившиеся избиратели руководствуются одной из трех моделей: «присоединение к лидеру», «протестное голосование» или «инерционное голосование» («проголосую так, как голосовал раньше»).

Самую массовую модель определят «события активной фазы кампании», но бороться за неопределившихся, безусловно, будут все партии, так как это позволяет «серьезно нарастить итоговые результаты». «Это в полной мере относится и к ЕР, тем более что две из трех моделей работают на правящую партию»,— резюмирует господин Костин.

Борьба на выборах как раз и идет прежде всего за неопределившихся избирателей, подчеркивает первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Реальный выбор сейчас, по его мнению,— между ЕР, которую поддержат довольные курсом граждане, и КПРФ, поскольку другие думские партии «слишком часто голосовали по принципиальным вопросам так же, как партия власти».

«Людям очень трудно воспринимать их как оппозицию. Что остается?» — прозрачно намекает господин Афонин. В истории России, по его словам, «коммунисты не раз объединяли людей самых разных мировоззрений» и именно КПРФ предлагает «реальный выход из сложнейшей исторической ситуации»: «Поэтому нас будут поддерживать люди разных взглядов».

Бороться за неопределившихся намерена и ЛДПР. По оценке первого заместителя руководителя центрального аппарата партии Марии Воропаевой, значительная часть такого электората «не просто сомневается в выборе, а не готова поддерживать партию власти и ищет реальную альтернативу». Задача же либерал-демократов — «не только представить конкретные предложения, но и доказать, что мы способны их реализовать». «Люди проголосуют не за громкие обещания, болтунов и предложения-фантики, а за команду, способную добиваться результата»,— уверена госпожа Воропаева.

Поэтому для ЛДПР важно, чтобы в новый созыв вошли политики, которые «не струсят, не отступят от своих обязательств и при любых обстоятельствах останутся верны своей стране и своим избирателям». «ЛДПР предлагает избирателям именно такую команду»,— заключает она.

«Справедливая Россия» (СР) «не делит избирателей на определившихся и неопределившихся», потому что «доносит свою позицию по вопросам, которые затрагивают интересы всех людей», сообщили “Ъ” в пресс-службе партии: «Результаты этой работы налицо: СР — на первом месте среди всех оппозиционных партий по числу принятых законов».

Ту же логику публично транслируют и «Новые люди» (НЛ). «Слово "электорат" очень технологическое — это же избиратели, люди»,— рассуждает председатель партии Алексей Нечаев, соглашаясь, что «много людей не определились, за кого голосовать». Они, считает политик, будут ориентироваться на предложенные партиями образы будущего. И если НЛ будут убедительны и интересны, то часть неопределившихся подержит «даже не саму партию, а тот образ будущего», который она продвигает. «Будем неубедительны или у них другой образ будущего — может, они хотят вернуться в СССР,— значит, предпочтут других»,— резюмирует господин Нечаев.

Доля неопределившихся избирателей в последние три месяца стала «несколько больше», согласен гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, а явка, по прогнозу агентства, вырастет до 54–58%.

Сочетание умеренного роста доли неопределившихся и ожидаемого роста явки создает «свободную массу избирателей», которая может перераспределиться между ЕР, КПРФ и НЛ примерно в равных пропорциях (до 1,5% каждой из партий), предполагает политолог. ЛДПР и «Яблоко» могут получить до 1%.

«Мощной борьбы за неопределившихся» партийцы пока не ведут, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. ЕР, по его оценке, привержена лозунгу «Кто не с нами, тот предает страну во время войны», однако «прямо это говорить сложно». НЛ делает ставку на «яркую эстетику, цвета и форму», а «остальные партии пока здесь себя почти не проявили». «Яблоко» же еще не начинало кампанию, хотя доля россиян, выступающих за мирные переговоры, гораздо выше 3–5%, добавляет эксперт: «Но "Яблоку" предстоит показать способность к результатам, а с этим у партии всегда были проблемы. К тому же они исторически ориентируются на свой узкий сегмент, а не ведут экспансию в другие среды».

Григорий Лейба