Сексолог, основательница Mental Health Center Амина Назаралиева объясняет низкий интерес к сексу среди молодежи в первую очередь социальными причинами. Молодым людям, говорит она, сегодня доступны разнообразные альтернативные варианты близости. «И они, похоже, не готовы прикладывать слишком много усилий, чтобы знакомиться, или не знают, как это делать, так как много времени проводят онлайн,— предполагает госпожа Назаралиева.— Мы видим, что падает парный секс, но мастурбация растет, потому что это удобнее, быстрее, легче. Хороший секс найти сложно. Его во все времена было меньше, чем плохого, а плохим молодые люди заниматься не хотят, отсюда и статистика». Интерес к интимной жизни в старшей возрастной группе, по ее мнению, связан с тем, что у людей после 45 лет закрыты многие базовые потребности (например, необходимость строить карьеру или растить маленьких детей).