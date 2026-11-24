Интим предлагать
Социологи и ученые выяснили, в каком возрасте россияне хотят заниматься сексом
Почти четверть молодых людей возрастом от 18 до 23 лет не ведут сексуальную жизнь вовсе, а 21% предпочитает не отвечать на вопрос о ней. Такие выводы следуют из нового «Индекса женского здоровья» «Гедеон Рихтер» и РОМИР. Сексологи объясняют это доступностью порнографии, нежеланием прикладывать усилия для знакомств и популярностью мастурбации. У старшего поколения интерес к сексу выше, но препятствием часто становится высокая загрузка и проблемы со здоровьем. В повседневном досуге россиян секс занимает лишь девятое место — после фильмов, отдыха и общения с семьей.
Компания «Гедеон Рихтер» опубликовала новые данные ежегодного «Индекса женского здоровья», посвященного сексуальной жизни россиян. Опрос среди 1,6 тыс. мужчин и женщин провел РОМИР в октябре 2026 года. Для оценки ответов использовалась 10-балльная система.
Самый высокий интерес к сексу зафиксирован в группе 45–49 лет — 8,31 балла из 10 (мужчины —- 8,6 балла, женщины — 7,2 балла). Причем 42% участников этой категории оценили его на максимальные 10 баллов, а лишь 14% считают нормой отсутствие секса, если человека это устраивает. 14% респондентов этой возрастной группы называют препятствием для интимной жизни проблемы со здоровьем.
Самый низкий интерес к интимной близости у россиян 18–23 лет — 6,69 балла из 10 (у мужчин — 7,4 балла, у женщин — 6,4 балла). Почти четверть опрошенных (24%) в этой категории не ведут сексуальную жизнь вовсе, а 21% респондентов предпочли не отвечать на вопрос о ее наличии и регулярности. Интересно, что молодые люди довольно широко трактуют понятие близости: 24% включают в него практики без проникновения, 40% — эмоциональную близость, 22% — виртуальный секс, 14% — секстинг (переписка интимного характера).
В категории от 24 до 29 лет интерес мужчин и женщин к сексу практически одинаков (7,5 и 7,4 балла из 10), при этом увеличить частоту интимной жизни хотели бы 64% мужчин и 68% женщин. В категории от 35 до 44 лет интерес к интимной жизни остается высоким: у женщин он достигает пика в 35–39 лет (7,64 балла), мужчины 40–44 лет чаще других называют свою сексуальную жизнь регулярной (так ответили 49% опрошенных).
Сексолог, основательница Mental Health Center Амина Назаралиева объясняет низкий интерес к сексу среди молодежи в первую очередь социальными причинами. Молодым людям, говорит она, сегодня доступны разнообразные альтернативные варианты близости. «И они, похоже, не готовы прикладывать слишком много усилий, чтобы знакомиться, или не знают, как это делать, так как много времени проводят онлайн,— предполагает госпожа Назаралиева.— Мы видим, что падает парный секс, но мастурбация растет, потому что это удобнее, быстрее, легче. Хороший секс найти сложно. Его во все времена было меньше, чем плохого, а плохим молодые люди заниматься не хотят, отсюда и статистика». Интерес к интимной жизни в старшей возрастной группе, по ее мнению, связан с тем, что у людей после 45 лет закрыты многие базовые потребности (например, необходимость строить карьеру или растить маленьких детей).
Опрос также показал, что в повседневном досуге россиян секс занимает лишь девятую позицию: наибольшую часть свободного времени занимают просмотр фильмов и сериалов (71%), просто отдых (51%) и общение с семьей (48%). Свободного времени у респондентов немного: 30% располагают двумя-тремя часами в день, 23% — одним-двумя часами, 14% — менее часа.
Женщины чаще жалуются на нехватку времени, особенно в возрасте от 24 до 34 лет: не более двух свободных часов в день остается у 49% женщин и 20% мужчин.
Проблемы в сексуальной жизни часто бывают связаны с загруженностью в быту, а также с тревогой и депрессией, добавляет Амина Назаралиева. Именно тревога — наиболее частый запрос, с которым россияне в 2026 году приходили к психологам. Сексолог советует по возможности больше отдыхать и при необходимости обращаться за профессиональной помощью. «Антидепрессанты действительно на время могут вызвать сексуальную дисфункцию, но затянувшаяся депрессия повлияет на эту сторону жизни гораздо серьезнее»,— говорит она.
В 2025 году первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявлял, что абсолютное число рождений в России приблизилось к уровню 2000 года — одному из самых низких в новейшей истории: в 2023-м родилось около 1,26 млн детей против почти 1,94 млн в 2014-м. Перелом тенденции, отметил он, ожидается после 2027 года.