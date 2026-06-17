Russian Field: 90% россиян поддерживают введение наказания за домашнее насилие

Большинство россиян (90%) поддержали бы появление в России закона, предусматривающего наказание за домашнее насилие. Об этом свидетельствуют данные опроса Russian Field, проведенного среди 1,6 тыс. респондентов 13-20 мая по запросу депутата Ксении Горячевой («Новые люди»). Против такого закона выступают 6% респондентов, 4% — затруднились ответить.

О поддержке наказания за домашнее насилие чаще говорят женщины (95% — за, 5% — против) и опрошенные в возрасте 18-29 лет. Негативно к принятию закона чаще относятся мужчины (83% — за, 11% — против) и опрошенные в возрасте 45-59 лет.

Высокий уровень поддержки сохраняется независимо от места проживания, уровня образования и материального положения респондентов. Принятие закона также поддерживают сторонники практически всех парламентских партий. Среди избирателей «Единой России» уровень поддержки составляет 90%, ЛДПР — 92%, «Справедливой России» — 93%, «Новых людей» — 96%, КПРФ — 87%.

В 2016 году в Госдуму вносили законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ», разработанный при участии экс-депутата Оксаны Пушкиной и сооснователя проекта «Ты не одна» Алены Поповой (признана иностранным агентом). В 2019 году проект заморозили после критики со стороны парламентариев и религиозных деятелей. Патриарх Кирилл и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов называли инициативу попыткой вмешаться в жизнь российских семей.

В июне 2024 года Татьяна Москалькова, занимавшая пост уполномоченного по правам человека, заявляла, что необходимо вернуться к обсуждению вопроса о введении ответственности за насилие в семье. Она уточняла, что в 2023 году к ней поступило «несколько больше» обращений от жертв домашнего насилия. В сентябре 2025 года опрос ВЦИОМа показал, что число россиян, допускающих примирение после применения насилия, снизилось с 2019 года на 11 п.п. — до 28%.

Полина Мотызлевская