Russian Field: 90% россиян поддерживают введение наказания за домашнее насилие
Большинство россиян (90%) поддержали бы появление в России закона, предусматривающего наказание за домашнее насилие. Об этом свидетельствуют данные опроса Russian Field, проведенного среди 1,6 тыс. респондентов 13-20 мая по запросу депутата Ксении Горячевой («Новые люди»). Против такого закона выступают 6% респондентов, 4% — затруднились ответить.
О поддержке наказания за домашнее насилие чаще говорят женщины (95% — за, 5% — против) и опрошенные в возрасте 18-29 лет. Негативно к принятию закона чаще относятся мужчины (83% — за, 11% — против) и опрошенные в возрасте 45-59 лет.
Высокий уровень поддержки сохраняется независимо от места проживания, уровня образования и материального положения респондентов. Принятие закона также поддерживают сторонники практически всех парламентских партий. Среди избирателей «Единой России» уровень поддержки составляет 90%, ЛДПР — 92%, «Справедливой России» — 93%, «Новых людей» — 96%, КПРФ — 87%.
В 2016 году в Госдуму вносили законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ», разработанный при участии экс-депутата Оксаны Пушкиной и сооснователя проекта «Ты не одна» Алены Поповой (признана иностранным агентом). В 2019 году проект заморозили после критики со стороны парламентариев и религиозных деятелей. Патриарх Кирилл и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов называли инициативу попыткой вмешаться в жизнь российских семей.
В июне 2024 года Татьяна Москалькова, занимавшая пост уполномоченного по правам человека, заявляла, что необходимо вернуться к обсуждению вопроса о введении ответственности за насилие в семье. Она уточняла, что в 2023 году к ней поступило «несколько больше» обращений от жертв домашнего насилия. В сентябре 2025 года опрос ВЦИОМа показал, что число россиян, допускающих примирение после применения насилия, снизилось с 2019 года на 11 п.п. — до 28%.
Поддержка закона о домашнем насилии среди россиян стабильно высока. Данные опроса Russian Field, проведенного в 2024 году, показали, что 89% граждан выступают за принятие такого закона. Похожие результаты были получены спустя год: в мае 2025 года, согласно опросу Russian Field, 90% респондентов поддержали бы введение наказания за домашнее насилие.
За последние полтора года тема домашнего насилия регулярно поднималась на различных уровнях. В июне 2024 года уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предлагала вернуться к обсуждению вопроса об ответственности за насилие в семье. Ранее, 13 июня 2024 года, депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект о регулировании домашнего насилия, который предусматривает обязательный приём заявлений в полицию и изоляцию жертвы от агрессора. В октябре 2023 года фракция «Новые люди» также вносила законопроект о запрете агрессору приближаться к жертве, хотя думский комитет рекомендовал его отклонить. В марте 2025 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий районные суды возбуждать дела о побоях на основании заявления жертвы домашнего насилия без участия органов дознания.
Несмотря на общественную поддержку, законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ», внесенный в Госдуму в 2016 году, был заморожен в 2019 году после критики со стороны парламентариев и религиозных деятелей. Патриарх Кирилл и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, например, называли его попыткой вмешаться в жизнь российских семей. При этом, данные ВЦИОМа на сентябрь 2025 года показывают, что россияне стали менее терпимы к домашнему насилию: число тех, кто считает, что партнеру нельзя прощать даже одного случая насилия, выросло на 5 п.п. с 2019 года до 55%. В целом, наблюдается сдвиг в восприятии россиян в сторону недопустимости домашнего насилия, что говорит о необходимости его решения.