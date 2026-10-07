Деньги любят счет, а россияне — тех, кто их делает

За последние 25 лет в российском обществе двукратно увеличилось уважение к людям, умеющим «делать деньги». К таким выводам пришли аналитики ВЦИОМа в новом исследовании об отношении россиян к деньгам. Согласно результатам опроса, заметно изменилось и отношение к финансовой грамотности — в 2001 году 41% опрошенных придерживался мнения, что планировать семейный бюджет необходимо, чтобы «жить нормально». В 2026 году такого мнения придерживаются уже 95% респондентов.

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В 2,5 раза выросла доля опрошенных, считающих, что деньги и «личное обогащение» стали «символом эпохи». При этом растет и число тех, кто хотел бы дистанцироваться от них: в 2001 году 10% опрошенных «хотели бы жить в мире, где нет вообще никаких денег», а в 2026-м эту точку зрения высказали 25% респондентов.

Как отмечается в исследовании, с возрастом ценность денег постепенно снижается, а «желание жить в обществе, где нет никаких денег, только растет». Так, среди поколения зумеров (рожденные в 2001 году и позднее) об уважении к тем, кто хорошо зарабатывает, заявили 87%, среди поколения застоя (1948–1967 годов рождения) — 67%, поколения оттепели (до 1947 года) — 55%. Деньги не имеют никакого значения для 7% опрошенных зумеров и для 37% представителей поколения оттепели.

Жители сел и небольших населенных пунктов чаще заявляют о желании жить в мире без денег (29%), чем жители городов-миллионников (21%). «Где темп жизни спокойнее, а потребительских соблазнов меньше, люди особенно часто говорят, что деньги им не важны»,— поясняют аналитики центра.

Иван Тяжлов