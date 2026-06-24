Russian Field: каждый третий из опрошенных россиянин связал экономические тревоги с инфляцией

Более трети граждан России (38%) назвали рост цен на товары и продукты главным поводом для беспокойства по поводу экономики. Это следует из опроса Russian Field, который проводился с 26 мая по 2 июня среди 1,6 тыс. респондентов.

Инфляция значительно опережает все остальные опасения. Лишь 9% опрошенных беспокоит снижение доходов и покупательной способности, еще 9% — СВО и рост военных расходов. Далее следуют: тарифы ЖКХ (7%), обесценивание сбережений и падение рубля (6%), рост налогов (6%), экономический кризис (6%) и потеря работы (5%).

В Russian Field отмечают региональную дифференциацию. Инфляция лидирует везде, но жители Москвы и Петербурга чаще опасаются обесценивания накоплений и ужесточения фискальной политики, тогда как жители небольших городов больше встревожены падением реальных доходов.

Негативная оценка изменений преобладает среди молодежи (18–29 лет), жителей крупных городов (включая столицы), людей с высшим образованием и малообеспеченных слоев. При этом 42% россиян не заметили существенных перемен в уровне жизни за год, и лишь 13% оценивают ситуацию как улучшившуюся.

Полина Мотызлевская