Russian Field: каждый третий из опрошенных россиянин связал экономические тревоги с инфляцией
Более трети граждан России (38%) назвали рост цен на товары и продукты главным поводом для беспокойства по поводу экономики. Это следует из опроса Russian Field, который проводился с 26 мая по 2 июня среди 1,6 тыс. респондентов.
Инфляция значительно опережает все остальные опасения. Лишь 9% опрошенных беспокоит снижение доходов и покупательной способности, еще 9% — СВО и рост военных расходов. Далее следуют: тарифы ЖКХ (7%), обесценивание сбережений и падение рубля (6%), рост налогов (6%), экономический кризис (6%) и потеря работы (5%).
В Russian Field отмечают региональную дифференциацию. Инфляция лидирует везде, но жители Москвы и Петербурга чаще опасаются обесценивания накоплений и ужесточения фискальной политики, тогда как жители небольших городов больше встревожены падением реальных доходов.
Негативная оценка изменений преобладает среди молодежи (18–29 лет), жителей крупных городов (включая столицы), людей с высшим образованием и малообеспеченных слоев. При этом 42% россиян не заметили существенных перемен в уровне жизни за год, и лишь 13% оценивают ситуацию как улучшившуюся.
Инфляция неизменно занимает ключевое место среди экономических проблем, вызывая обеспокоенность как у населения, так и у аналитиков и регуляторов. В условиях высокой инфляции страдает население с фиксированными доходами, поскольку государство лишь периодически повышает выплаты, а также экономические агенты, находящиеся в конце платежной цепочки. Это приводит к непрерывному обеднению людей и снижению их покупательной способности.
Банк России признает инфляцию серьезной проблемой, выражая беспокойство, что ее устойчивые показатели могут замедляться не так быстро, как заложено в базовом сценарии. Прогнозы по инфляции регулярно меняются: так, Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП России на 2027 год, но при этом ожидает замедления инфляции до 4% в 2027 году. Однако, несмотря на заявления ЦБ о стремлении вернуть инфляцию к 4%, высокая ключевая ставка, используемая для ее сдерживания, дорого обходится экономике, приводя к падению темпов экономического роста и подрыву инвестиционных возможностей.
Проведение жесткой денежно-кредитной политики и высокий уровень инфляционных ожиданий подчеркивают сложность ситуации. При этом аналитики отмечают, что инфляция для разных групп населения может значительно отличаться, и часто инфляция для бедных оказывается выше, чем для богатых. Опасения населения по поводу инфляции усиливаются, что может влиять на их экономическое поведение, побуждая к активации стратегии экономии.
Борьба с инфляцией требует комплексного подхода, поскольку она вызывается не только монетарными факторами, но и структурной трансформацией экономики, а также бюджетной политикой. Меры по управлению инфляцией должны включать не только повышение ключевой ставки, но и развитие экономики предложения, контроль над ценами в отдельных секторах и обеспечение стабильности других макроэкономических параметров.