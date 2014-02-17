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20:56
Минфин и Минэнерго договорились о компенсации нефтяникам на 2020 год
22:04
Следствие ужесточило статью отравителю газировкой в Москве
18:34
Трамп заявил о возможном ответе Ирану вплоть до «полного уничтожения»
15:48
Кадыров похвалил решение Евкурова об отставке
19:38
Мосгорсуд оставил под стражей Михаила Абызова
23:12
Гендиректор «Интер РАО» продал свою долю в компании
23:01
ВШЭ стала единственным российским вузом в рейтинге молодых университетов Times Higher Education
22:50
Представительница Меланьи Трамп станет пресс-секретарем Белого дома
22:47
На западе Москвы горел гектар травы и деревьев
22:39
Активистке Анастасии Шевченко сократили домашний арест
22:23
Forbes: Баста станет лицом банка «Открытие»
22:09
Криптовалюту Facebook проверят регуляторы США и Великобритании
21:45
Протестующие в Тбилиси вновь перекрыли проспект Руставели
21:35
РПЦ прокомментировала сравнение военных потерь ВОВ с жертвой за безбожие
21:15
«Газпром» ликвидирует исторический газопровод времен СССР
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(обновлено: 25.06.2019)
Развитие Дальнего Востока
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Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год
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Сахалин намерен развиваться за свой счет
Островные власти не дождались федеральных денег и решили изъять капиталы у своих госкомпаний
2
Правительство раскрывает резервы
Белый дом дофинансирует программу льготных перевозок из разных источников
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Между Дальним Востоком и Крайним Севером
Минвостокразвития придется запустить независимые программы их освоения
А деньги с пересадками летят с материка
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Фонд развития макрорегиона получил 10,6 млрд рублей на поддержку инвестпроектов
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«Все эти истории о том, что нам не хватает денег,— пока это фейк»
Врио главы Сахалина Валерий Лимаренко о своем назначении и проблемах региона
Островной вопрос к будущему
Чего ждут от Валерия Лимаренко на Сахалине
Дальний Восток повысит напряжение
Энергорынку опять предложено доплатить за регион
2
Владивосток оценил столичный статус
Олег Кожемяко выиграл повторные выборы губернатора Приморья
Валерий Лимаренко поработал с депутатами над бюджетом
Парламент региона принял предложенный врио губернатора проект бюджета в первом чтении
Валерий Лимаренко представился жителям Сахалина
Врио губернатора поучаствовал в публичных слушаниях по проекту бюджета региона
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Валерий Лимаренко начал в авральном режиме
Врио главы Сахалина внес проект бюджета и заявил об участии в выборах
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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