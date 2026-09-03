Чекунков предложил найти 10 команд для привлечения капитала на Дальний Восток

Минвостокразвития готово отыскать 10 бизнес-команд, которые смогут выйти на биржу и выпустить криптоактивы, чтобы привлечь капиталы в регионы, заявил глава ведомства Алексей Чекунков. Он считает, что для привлечения капитала нужны люди, которым «реально можно дать свои личные деньги».

«Найти хотя бы десять таких команд, и мы здесь готовы вместе с вами поработать на Дальнем Востоке, в Арктике. У нас 19 регионов, это могут быть существующие компании»,— рассказал господин Чекунков на сессии ВЭФ (цитата по «РИА Новости»).

По мнению министра, планы капитализации регионов должны быть привязаны к конкретным людям. «Топ семь-десять человек в каждой команде. Тогда планы капитализации регионов заиграют красками»,— убежден Алексей Чекунков.

В ДФО реализуется почти 3 тыс. инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 15,9 трлн руб. Из них 6,8 трлн руб. уже вложено в экономику, введено более 1114 предприятий, создано более 190,8 тыс. рабочих мест, рассказал «Ъ» зампред правительства — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Темпы роста привлечения инвестиций в ДФО сейчас в 1,5 раза выше среднероссийских.

Подробности — в материале «Деньги» «Тихая гавань».