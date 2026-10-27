Дальнему Востоку напомнили о малом
Регионы предлагают снизить порог входа в единый льготный режим для небольших проектов
Комиссия Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» рекомендовала предусмотреть для малого и среднего бизнеса пониженный порог входа в единую территорию опережающего развития (ЕТОР), которая должна заработать на Дальнем Востоке и Арктике уже с 2027 года. Минимум инвестиций для таких резидентов комиссия предлагает установить на уровне 10 млн руб. вместо общего порога в 100 млн руб.
«Арктическая» комиссия Госсовета, возглавляемая губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, на заседании 27 октября концептуально поддержала правительственный законопроект о создании ЕТОР на Дальнем Востоке и в Арктике — при условии его доработки. Как следовало из дискуссии, регионы больше всего беспокоит высокий порог инвестиций для входа в новый префрежим.
Цель запускаемой с 1 января 2027 года ЕТОР — обеспечить единый порядок применения льгот для инвесторов при сохранении действующих условий для тех, кто уже получил ранее статус резидента действующих режимов (ТОР, Свободный порт Владивосток, Арктическая зона РФ). Подготовленный Минвостокразвития законопроект предусматривает, что для получения налоговых льгот (в частности, по налогу на прибыль, землю и имущество) минимальный объем капвложений по проекту должен составить 100 млн руб. Сейчас порог инвестиций для получения статуса резидента Арктической зоны составляет 1 млн руб., для дальневосточных ТОР и Свободного порта — всего 500 тыс. руб.
Как сообщил Андрей Чибис, комиссия пришла к выводу, что необходимо предусмотреть разные требования к проектам, поскольку важно сохранить льготный режим работы в Арктике и на Дальнем Востоке и для малого и среднего бизнеса. Он предложил в рамках ЕТОР «сделать два направления с набором дифференцированных преференций». Для крупных инвестпроектов порог оставить на уровне 100 млн руб., а для малого и среднего бизнеса — установить 10 млн руб.
Замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев сообщил на заседании, что вопрос порога — дискуссионный и все еще обсуждается. Накануне эта тема поднималась и на совещании в Совете федерации. На предложение некоторых сенаторов снизить требования к объему инвестиций глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заметил, что законопроект о ЕТОР «подсвечивает» и поддерживает именно те отрасли, которые создадут высокооплачиваемые рабочие места и увеличат доходы бюджета. «Это не отрицает малый и средний бизнес — просто для него должны быть другие меры поддержки, зачастую регионального и даже муниципального характера»,— сказал он.
Андрей Чибис считает, что в зависимости от объема инвестиций должна различаться и процедура рассмотрения инвестпроектов потенциальных резидентов ЕТОР. Крупные проекты, имеющие стратегическое значение не только для арктических или дальневосточных регионов, но и для всей страны, требуют «глубокой оценки» и обсуждения на уровне наблюдательного совета ЕТОР (в его состав войдут представители правительства, федеральных ведомств, дальневосточных и арктических регионов). Для малого же бизнеса предлагается упрощенная процедура — например, с принятием решений на уровне комиссии при Минвостокразвития, которая сейчас рассматривает арктические проекты.
«Мы слышим большой запрос от регионов и бизнеса на снижение порога,— прокомментировали “Ъ” предложения в Минвостокразвития.— С сенаторами, депутатами и министерствами прорабатываем понижение порога по иным преференциям» (не относящимся к федеральным налоговым инструментам — "Ъ"). В ведомстве пояснили, что меры поддержки инвестпроектов включают и нефинансовые преференции: обеспечение создания и функционирования объектов инфраструктуры, особенности предоставления резидентам земельных участков без торгов и ряд других.
Газета «Коммерсантъ» №200от 28.10.2026, стр. 2