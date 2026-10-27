Дальнему Востоку напомнили о малом

Замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев сообщил на заседании, что вопрос порога — дискуссионный и все еще обсуждается. Накануне эта тема поднималась и на совещании в Совете федерации. На предложение некоторых сенаторов снизить требования к объему инвестиций глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заметил, что законопроект о ЕТОР «подсвечивает» и поддерживает именно те отрасли, которые создадут высокооплачиваемые рабочие места и увеличат доходы бюджета. «Это не отрицает малый и средний бизнес — просто для него должны быть другие меры поддержки, зачастую регионального и даже муниципального характера»,— сказал он.