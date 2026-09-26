Во Владивостоке из-за аварии без света остались более 20 тыс. человек

Аварийное отключение электроэнергии привело к обесточиванию домов в двух из пяти районов Владивостока — Ленинском и Первомайском. Без электричества остались более 20 тыс. жителей домов по улицам Кузнецова, Владикавказская, Воропаева, Нейбута, Борисенко, сообщила прокуратура Приморья.

Надзорное ведомство взяло на контроль ход аварийно-восстановительных работ. Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС) подтвердило факт аварии. «Энергетики АО "ВПЭС" восстанавливают электроснабжение в Ленинском и Первомайском районах. Задействована мобильная лаборатория и бригада энергетиков»,— прокомментировали в компании. Сроки окончания аварийно-восстановительных работ не уточняются.

Алексей Чернышев, Владивосток