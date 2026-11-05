Бывшим резидентам назначили выкуп
Белый дом смягчает правила распоряжения участками на территориях опережающего развития
Правительство изменило для управляющих компаний территорий опережающего развития (ТОР) правила распоряжения имуществом. Инвесторам, лишившимся статуса резидента из-за невыполнения в полном объеме обязательств (например, по количеству созданных рабочих мест), дается возможность выкупить землю под построенные объекты капитального строительства — их площадь должна составлять не менее 10% от площади участка. В Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) “Ъ” пояснили, что изменения нацелены на ускоренное инфраструктурное развитие промышленных площадок, а также на сохранение функционирующих предприятий.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, корректирующее порядок взаимодействия КРДВ (как управляющей компании ТОР) с резидентами, а также распоряжения имуществом на таких площадках. Напомним, территории опережающего режима — это преференциальный режим, предусматривающий льготы для их резидентов. В КРДВ “Ъ” пояснили, что изменения нацелены на создание условий для ускоренного инфраструктурного развития промплощадок и обеспечение дополнительных источников финансирования проектов по развитию инфраструктуры ТОР.
Теперь управляющая компания (УК) сможет продавать земельные участки бывшим резидентам, лишенным статуса из-за того, что по объективным причинам они не в полном объеме выполнили обязательства (например, по количеству созданных рабочих мест или по сумме инвестиций). Необходимое условие — площадь построенных ими объектов капитального строительства должна составлять не менее 10% от площади участка. До этого, поясняют в КРДВ, получить землю в собственность могли только действующие резиденты при подтверждении исполнения всех обязательств по соглашению — утратив этот статус, инвестор лишается возможности оформить право собственности на землю (и не может ею распоряжаться), что существенно ограничивает возможности бизнеса, например, в части привлечения заемного финансирования и соинвесторов.
Если действующие резиденты могут выкупать участки по кадастровой стоимости, то для бывших резидентов условия будут менее выгодными — уже по рыночной стоимости. Расширение права выкупа, отмечают в корпорации, позволит сохранить функционирующие предприятия и рабочие места — изменения нацелены на «урегулирование статуса уже созданных и действующих объектов, а не на "амнистию" для бизнеса, допустившего нарушения».
Кроме того, повышается стоимость льготного выкупа у КРДВ резидентами объектов недвижимого имущества (включая здания), которые были получены УК на безвозмездной основе от государства, с нынешних 2,5% от кадастровой стоимости до 30%. Предполагается, что дополнительные доходы пойдут на развитие инфраструктуры ТОР. Также, согласно документу, у УК появится возможность сдавать в аренду (по рыночным ставкам) недвижимое и иное имущество организациям, которые не являются резидентами ТОР, но участвуют в создании и работе инфраструктуры площадки. Как поясняют в КРДВ, это позволит ускорить создание инфраструктурных объектов, необходимых для запуска новых предприятий и других объектов.
По словам руководителя проектного офиса Ассоциации индустриальных парков России Ольги Лашко, расширение права выкупа участков позволяет не ставить под угрозу уже реализованные инвестпроекты, при этом для действующих резидентов сохраняется более выгодное условие — выкуп по кадастровой стоимости. Право УК сдавать имущество в аренду не только резидентам, полагает она, «расширяет возможности привлечения частных девелоперов и сервисных компаний к созданию и развитию инфраструктуры ТОР». По словам Ольги Лашко, УК смогут подключать их к реализации инфраструктурных проектов, не обременяя себя полным циклом работ по созданию и содержанию объектов, и получают дополнительные возможности для привлечения частных инвестиций и повышения качества инфраструктуры для резидентов.
Газета «Коммерсантъ» №205от 06.11.2026, стр. 2