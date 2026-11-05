Бывшим резидентам назначили выкуп

Теперь управляющая компания (УК) сможет продавать земельные участки бывшим резидентам, лишенным статуса из-за того, что по объективным причинам они не в полном объеме выполнили обязательства (например, по количеству созданных рабочих мест или по сумме инвестиций). Необходимое условие — площадь построенных ими объектов капитального строительства должна составлять не менее 10% от площади участка. До этого, поясняют в КРДВ, получить землю в собственность могли только действующие резиденты при подтверждении исполнения всех обязательств по соглашению — утратив этот статус, инвестор лишается возможности оформить право собственности на землю (и не может ею распоряжаться), что существенно ограничивает возможности бизнеса, например, в части привлечения заемного финансирования и соинвесторов.