В Забайкалье построят беспилотную систему доставки грузов в КНР за 22 млрд рублей

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписала соглашение с корпорацией «Мосстройтранс» и правительством Забайкалья по реализации проекта создания беспилотной транспортной системы перевозки контейнеров из России в Китай. Частные инвесторы намерены вложить в систему около 22 млрд руб. Она будет построена на российско-китайской границе в районе автомобильного пункта пропуска «Староцурухайтуйский—Хэйшаньтоу». Там оборудуют железнодорожный пункт пропуска, сообщает пресс-служба КРДВ.

Как уточнили в пресс-службе, беспилотная система позволит кратно ускорить таможенные и логистические процедуры. Для перемещения грузов в контейнерах будет применяться интеллектуальная рельсовая платформа с автоматизированным управлением. Управление движением транспорта будет осуществляться через совместный российско-китайский Центр управления перевозками. Технологическим партнером с китайской стороны выступает CRRC Corporation Limited — один из крупнейших производителей инновационного подвижного состава.

В Забайкалье в рамках еще одного инвестпроекта также появятся два транспортно-логистических центра. Их разместят в Приаргунском и Борзинском муниципальных округах. Мощность центров составит до 15 млн и 10 млн тонн грузов в год соответственно. Общий объем капитальных вложений оценивается в 8,27 млрд руб., будет создано 120 рабочих мест. Проект реализуется ООО «Рейл Лоджистик» при поддержке правительства Забайкалья и КРДВ.

Влад Никифоров, Иркутск