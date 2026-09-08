Во Владивостоке впервые оштрафовали нелегального экскурсовода из Китая

В столице Приморья оштрафовали гражданина КНР, который незаконно проводил экскурсию для своих соотечественников на Корабельной набережной — возле подводной лодки С-56. Мужчина за административное правонарушение должен будет выплатить 30 тыс. руб.

«Это первый в России случай, когда гражданину иностранного государства назначено финансовое наказание за правонарушение в сфере туризма и игнорирование требований российского законодательства»,— сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

В ведомстве напомнили, что согласно Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в РФ» экскурсоводом может быть только аттестованный гражданин России.

Оштрафованный гражданин КНР ранее уже привлекался к административной ответственности за незаконную экскурсионную деятельность во Владивостоке — в первый раз ему было вынесено предупреждение.

«Гидов-нелегалов, которые показывают туристам достопримечательности города и проводят экскурсии, начали наказывать рублем. Раньше такие нарушения невозможно было эффективно пресекать из-за отсутствия прямых норм в КоАП. Сейчас закон позволит вменять штрафные санкции, и суммы вполне серьезные»,— заявили в министерстве туризма Приморья. Там пообещали продолжить работу по выявлению нелегальных экскурсоводов и экскурсоводов-переводчиков.

По данным правительства Приморья, с апреля по август текущего года в регионе установлено 30 фактов административных правонарушений, совершенных гражданами КНР.

Алексей Чернышев, Владивосток