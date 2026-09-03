Путин анонсировал преференциальный режим для бизнеса на Дальнем Востоке с января
Президент Владимир Путин объявил о введении единого преференциального режима для бизнеса на всем Дальнем Востоке и в Арктике. Он заработает с 1 января 2027 года. Как уточнил президент, российские власти переходят к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Господин Путин рассказал, что существенно выросли «ресурсные, промышленные, логистические возможности» Дальнего Востока. По его мнению, создан «прочный фундамент для опережающего роста» Дальнего Востока. «Мы переходим к следующему этапу — к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа (ДФО), рассчитанной на предстоящие 10 лет — до 2036 года»,— объявил президент на пленарном заседании ВЭФ.
В ДФО реализуют почти 3 тыс. инвестиционных проектов с общим объемом вложений 15,9 трлн руб. Введено более более 1,1 тыс. предприятий, создано 190,8 тыс. рабочих мест, рассказал «Ъ» зампред правительства — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Минвостокразвития предложило найти 10 бизнес-команд для привлечения капитала на Дальний Восток.
О ситуации в макрорегионе — в материале «Деньги» «Тихая гавань».
Смысл единого режима — убрать привязку поддержки к отдельным преференциальным территориям. Сейчас на Дальнем Востоке и в Арктике действуют ТОР, свободный порт Владивосток, Арктическая зона и режим для Курильских островов; обсуждавшаяся с 2022 года единая конструкция должна дать инвестору право на льготы в любом регионе, городе или поселке макрорегиона и сократить бюрократию, связанную с расширением ТОР под каждый новый проект.
Доступ к поддержке при этом станет более избирательным. Для новых проектов заявлен минимальный объем инвестиций 10 млн руб. вместо 500 тыс. руб. для ТОР, а приоритет получат высокотехнологичные, сервисные и туристические отрасли; традиционные проекты смогут рассчитывать на льготы, если их рентабельность ниже среднероссийской.
Льгота будет работать не как постоянная субсидия, а как страховка от слабой рентабельности: при сверхрентабельности она автоматически отключается. В конструкции также сохраняется повышенный федеральный инвестиционный налоговый вычет для проектов на Дальнем Востоке — 20% против 3% в среднем по стране,— а для внешнеэкономических проектов действует свободная таможенная зона, освобождающая от пошлин и налогов ввозимые иностранные материалы и оборудование.