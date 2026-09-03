Путин анонсировал преференциальный режим для бизнеса на Дальнем Востоке с января

Президент Владимир Путин объявил о введении единого преференциального режима для бизнеса на всем Дальнем Востоке и в Арктике. Он заработает с 1 января 2027 года. Как уточнил президент, российские власти переходят к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока.

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Господин Путин рассказал, что существенно выросли «ресурсные, промышленные, логистические возможности» Дальнего Востока. По его мнению, создан «прочный фундамент для опережающего роста» Дальнего Востока. «Мы переходим к следующему этапу — к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа (ДФО), рассчитанной на предстоящие 10 лет — до 2036 года»,— объявил президент на пленарном заседании ВЭФ.

В ДФО реализуют почти 3 тыс. инвестиционных проектов с общим объемом вложений 15,9 трлн руб. Введено более более 1,1 тыс. предприятий, создано 190,8 тыс. рабочих мест, рассказал «Ъ» зампред правительства — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Минвостокразвития предложило найти 10 бизнес-команд для привлечения капитала на Дальний Восток.

О ситуации в макрорегионе — в материале «Деньги» «Тихая гавань».