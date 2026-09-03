На создание новой промышленности Дальнего Востока пойдут 16 трлн руб.

Сегодня с использованием механизмов государственной поддержки на Дальнем Востоке реализуют проекты более 3 тыс. инвесторов. Объем заявленных инвестиций достиг почти 16 трлн руб., фактически вложено уже 6,8 трлн. К 2030 году объем вложенных инвестиций будет доведен до 12 трлн руб., заявил в интервью «Коммерсантъ Деньги» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По словам господина Чекункова, в первую очередь инвестиции пойдут на создание новой промышленной базы. «Дальний Восток становится инвестиционным плацдармом не только для логистики, но и для газохимии, горнодобывающей промышленности, судостроения, сельского хозяйства, туризма и других отраслей», — подчеркнул министр.

Министр отметил, что на Дальнем Востоке формируется один из крупнейших в мире кластеров газопереработки и производства базовых полимеров, который объединяет Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комплекс. В Приморском крае построен Находкинский завод минеральных удобрений. Создана и развивается судостроительная верфь «Звезда» — крупнейший современный судостроительный комплекс страны, который формирует в России новую компетенцию в строительстве крупнотоннажных судов. Реализуются крупные горнодобывающие проекты.

«На Восточном экономическом форуме во Владивостоке дадим старт ряду новых проектов, реализуемых при поддержке государства», — заявил «Коммерсантъ Деньги» Алексей Чекунков. Особое внимание, по его словам, будет уделено развитию и внедрению технологий. Разработан проект новой Стратегии развития Дальнего Востока. Следующий этап связан с наращиванием добычи и глубокой переработки полезных ископаемых, созданием высокотехнологичных производств в радиоэлектронике, авиа- и судостроении, биотехнологиях и других перспективных отраслях.

Михаил Малыхин