На создание новой промышленности Дальнего Востока пойдут 16 трлн руб.
Сегодня с использованием механизмов государственной поддержки на Дальнем Востоке реализуют проекты более 3 тыс. инвесторов. Объем заявленных инвестиций достиг почти 16 трлн руб., фактически вложено уже 6,8 трлн. К 2030 году объем вложенных инвестиций будет доведен до 12 трлн руб., заявил в интервью «Коммерсантъ Деньги» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
По словам господина Чекункова, в первую очередь инвестиции пойдут на создание новой промышленной базы. «Дальний Восток становится инвестиционным плацдармом не только для логистики, но и для газохимии, горнодобывающей промышленности, судостроения, сельского хозяйства, туризма и других отраслей», — подчеркнул министр.
Министр отметил, что на Дальнем Востоке формируется один из крупнейших в мире кластеров газопереработки и производства базовых полимеров, который объединяет Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комплекс. В Приморском крае построен Находкинский завод минеральных удобрений. Создана и развивается судостроительная верфь «Звезда» — крупнейший современный судостроительный комплекс страны, который формирует в России новую компетенцию в строительстве крупнотоннажных судов. Реализуются крупные горнодобывающие проекты.
«На Восточном экономическом форуме во Владивостоке дадим старт ряду новых проектов, реализуемых при поддержке государства», — заявил «Коммерсантъ Деньги» Алексей Чекунков. Особое внимание, по его словам, будет уделено развитию и внедрению технологий. Разработан проект новой Стратегии развития Дальнего Востока. Следующий этап связан с наращиванием добычи и глубокой переработки полезных ископаемых, созданием высокотехнологичных производств в радиоэлектронике, авиа- и судостроении, биотехнологиях и других перспективных отраслях.
Заявленный рубеж требует перевести инвестиционные обязательства в проекты с длинным циклом строительства и окупаемости. Один из основных каналов такой поддержки — государственно-частное партнерство и концессии: в сентябре 2025 года на Дальнем Востоке и в Арктической зоне реализовывалось 886 таких проектов, причем 599,1 млрд руб. из 844,5 млрд руб. законтрактованных вложений составляли частные средства. Длительный горизонт позволяет выравнивать стоимость финансирования, но предполагает устойчивые правила и обязательства государства.
В декабре 2025 года обсуждался единый режим «супер-ТОР», который должен дать инвесторам возможность выбирать преференции под специфику проекта; также планировались международные ТОР для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Реализация проектов при этом требует синхронного развития инфраструктуры: при расширении добычи одновременно нужны электроэнергия, железные дороги, портовые мощности, жилье и кадры. За десять лет до 2025 года энергопотребление региона выросло на 28%, а в 2024 году — еще на 6%, что усиливает нагрузку на этот контур поддержки.
Сроки и стоимость могут увеличиваться из-за строительства и модернизации инфраструктуры, нехватки технологий, оборудования и квалифицированных работников. Практическое ограничение уже проявлялось в 2022 году: задержки по 35 проектам из-за санкций перенесли на 2023–2025 годы инвестиции на 150 млрд руб. Дополнительными барьерами, о которых сообщалось в сентябре 2025 года, были судебная практика при подтверждении доступа инвестора к финансированию и ограничения Бюджетного кодекса для дотационных регионов и муниципалитетов.