С начала года ввоз автомобилей через таможни Дальнего Востока увеличился на 14%

В январе-августе таможенники Дальнего Востока оформили импорт 284,4 тыс. автомобилей для личного пользования. Это на 14% больше показателя за аналогичный период 2025 года, сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Больше всего иномарок ввезено через Владивостокскую и Уссурийскую таможни — 205,8 тыс. и свыше 64 тыс. соответственно. На третьем месте — Читинская таможня (более 5,2 тыс. ввезенных автомобилей). Наибольшее количество автомобилей в текущем году было ввезено в июле – 47,6 тыс. единиц. Рост объемов импорта зафиксирован вопреки повышению ставок утилизационного сбора на ввозимые автомобили.

Алексей Чернышев, Владивосток