ВЭФ-2026. Итоги третьего дня
Минтранс разъяснил иностранным авиакомпаниям порядок полетов в РФ
Во Владивостоке с 1 по 4 сентября проходит XI Восточный экономический форум (ВЭФ). Главная тема в этом году — «Дальний Восток — развитие во благо людей». На третий день ВЭФ президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании. Важные заявления и сделки — в подборке «Ъ».
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
Энергетика и транспорт
- Глава Минпромторга России Антон Алиханов выразил надежду, что импортозамещенный самолет SJ-100 должен получить сертификат весной. Тогда же и начнутся поставки самолета. Сейчас производится 28 самолетов, добавил министр.
- России удалось привлечь новых технологических партнеров для всех 13 автозаводов, оставленных иностранными производителями, сохранив контроль над активами за отечественными бенефициарами, заявил господин Алиханов.
- Объем продаж новых автомобилей в России по итогам января-августа превысил 940 тысяч единиц, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил глава Минпромторга. Объем финансирования программ льготного автокредитования и льготного лизинга в следующем году будет примерно на уровне 2026 года, добавил господин Алиханов.
- Несколько нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) поставили дополнительные объемы топлива на внутренний рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас ситуация на рынке улучшилась. Какие компании осуществили поставки, он не уточнил. По его словам, РФ ведет работу по импорту топлива, в том числе из ближнего зарубежья.
- Обеспечение безопасности российских электроэнергетических объектов находится на особом контроле правительства, заявил господин Новак.
- Решение о новых параметрах бюджетного правила будет объявлено, когда его одобрит правительство. Принципиально снижение цены отсечения на нефть — это «абсолютно правильный трек», считает вице-премьер Александр Новак. По его словам, один из вариантов — это $50 за баррель (сейчас показатель составляет $59 за баррель).
- Вице-премьер Александр Новак назвал временным явлением снижение объемов добычи нефти в России. По мере завершения ремонтов нефтеперерабатывающих заводов добыча сырья будет увеличиваться, заявил он. По словам господина Новака, у России достаточно ресурсов, чтобы отремонтировать оставшиеся 10% НПЗ.
- По итогам 2026 года погрузка на сети РЖД может быть чуть ниже, чем в прошлом году, заявил глава холдинга Олег Белозеров. По его словам, показатель зависит от результатов последних месяцев.
- России требуются десятки контейнеровозов ледового класса для Северного морского пути (СМП), заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он рассчитывает на принятие необходимых для этого решений в начале 2027 года.
- Подготовка к строительству атомной электростанции в Хабаровском крае начнется в 2027 году заявил господин Лихачев.
- НОВАТЭК (MOEX: NVTK) поставил керосин на российский рынок в условиях ограничения его экспорта. Об этом сообщил глава компании Леонид Михельсон.
Внешняя политика
- Экипаж российского судна Росгидромета «Профессор Молчанов», задержанного властями Норвегии, находится в безопасности, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он назвал случившееся «очередным примером правового нигилизма и беспредела западных стран». «Я хочу заверить, что в ближайшее время юристы треста дадут соответствующий правовой ответ. Мы оспорим это решение, такие прецеденты уже были»,— добавил министр.
- Отделения института Гете в России будут закрыты, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Решение принято после заявления властей Германии о закрытии Русского дома в Берлине.
- Москва и Джакарта могут успешно сотрудничать в экономике, заявил президент Индонезии Прабово Субианто. Он выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин посетит его страну.
- Торговля сегодня используется как оружие, меняются маршруты доставки товаров, нужна альтернативная финансовая система, считает господин Субианто.
- Президент Индонезии выразил надежду, что ВЭФ позволит сформировать механизм прямого сообщения между Индонезией и Владивостоком.
- Индонезия выступает за сотрудничество с РФ в сфере космоса, транспорта, продовольствия и энергетики, заявил Прабово Субианто.
- Минтранс РФ дал разъяснения иностранным авиаперевозчикам, летающим в Россию, после угроз Владимира Зеленского, сообщил глава ведомства Андрей Никитин.
- Временное торговое соглашение Монголии с ЕАЭС уже привело к позитивным изменениям в торговле, расширению экспортных возможностей, сказал премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал.
- Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ мощно отзовется за рубежом, считает представитель МИД России Мария Захарова.
- Росавиация намерена поддерживать контакты с Международной организацией гражданской авиации (ICAO) по вопросу безопасности гражданских авиаполетов. Отдельно агентство обсудит эту тему с МИД России, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Экономика и финансы
- Экономика России находится в стадии переохлаждения, заявил президент—предправления Сбербанка Герман Греф. По его мнению, об этом свидетельствуют несколько макроэкономических индикаторов. Как пояснил глава «Сбера», рост российского ВВП в первом полугодии на 0,6% оказался ниже потенциального роста экономики, который ЦБ оценивает в 1,5–2,5%. Также Герман Греф упомянул снижение индикатора бизнес-климата, уровень безработицы и потребления. «Мы не увидим перелома, пока ставки на рынке не будут нормализованы и находиться в диапазоне 10–12%... Сегодня, мне кажется, всем надо обратить внимание на макроусловия, бизнесу нужна помощь»,— подчеркнул президент Сбербанка.
- ЦБ может пойти на «тактические паузы» в снижении ключевой ставки, считает господин Греф. «Сбер» на этот год сохраняет прогноз по ставке на уровне 13–13,5%.
- В 2026 году в России поставили на государственный баланс 162 новых месторождения полезных ископаемых, сообщил замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин. Среди наиболее крупных открытий замминистра назвал золоторудное месторождение Телевеем на Чукотке и газоконденсатное месторождение имени Григорьева в Ямало-Ненецком автономном округе. Окончательные результаты ведомство подведет в конце года. По словам господина Тетенькина, последние десять лет уровень производства запасов в стране стабильно превышает объемы добычи. «Сейчас геологи работают на 78 площадях от Мурманской области до Камчатки»,— добавил он.
Бизнес и инвестиции
- Российские компании пока не передавались во временное управление для защиты инфраструктуры, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он выразил надежду на то, что применять эту меру не потребуется.
- Минвостокразвития готово отыскать 10 бизнес-команд, которые смогут выйти на биржу и выпустить криптоактивы, чтобы привлечь капиталы в регионы, заявил глава ведомства Алексей Чекунков. Он считает, что для привлечения капитала нужны люди, которым «реально можно дать свои личные деньги».
Сделки
- В России может появиться русско-китайский аналог «Диснейленда», заявил глава Ассоциации парков России Денис Цуканов. По его словам, проект планируется реализовать за пять лет. Господин Цуканов не назвал регион, где может быть построен такой объект.
- «Росатом» намерен как можно скорее завершить сделку по выкупу 51-процентной доли Сергея Шишкарева в ГК «Дело», заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, «Росатом» готов выполнить все параметры акционерного соглашения и применить механизм «русской рулетки».
- В Приморье построят крупнейший в России производственный комплекс по производству сложных полупроводников. Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта подписали Минпромторг, Минвостокразвития, правительство края и компания «ИКС Холдинг». Подробнее о сделке — в материале «Чипы — дело наживное».
- «Росатом» и ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» (КАЭС) заключили EPC-контракт («под ключ») на сооружение атомной электростанции «Балхаш» в Алматинской области Казахстана.
Что Путин сказал на пленарном заседании ВЭФ — в подборке «Ъ».