ВЭФ-2026. Итоги третьего дня

Во Владивостоке с 1 по 4 сентября проходит XI Восточный экономический форум (ВЭФ). Главная тема в этом году — «Дальний Восток — развитие во благо людей». На третий день ВЭФ президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании. Важные заявления и сделки — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Энергетика и транспорт Глава Минпромторга России Антон Алиханов выразил надежду, что импортозамещенный самолет SJ-100 должен получить сертификат весной. Тогда же и начнутся поставки самолета. Сейчас производится 28 самолетов, добавил министр.

выразил надежду, что импортозамещенный самолет SJ-100 должен получить сертификат весной. Тогда же и начнутся поставки самолета. Сейчас производится 28 самолетов, добавил министр. России удалось привлечь новых технологических партнеров для всех 13 автозаводов, оставленных иностранными производителями, сохранив контроль над активами за отечественными бенефициарами, заявил господин Алиханов.

Объем продаж новых автомобилей в России по итогам января-августа превысил 940 тысяч единиц, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил глава Минпромторга. Объем финансирования программ льготного автокредитования и льготного лизинга в следующем году будет примерно на уровне 2026 года, добавил господин Алиханов.

Несколько нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) поставили дополнительные объемы топлива на внутренний рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас ситуация на рынке улучшилась. Какие компании осуществили поставки, он не уточнил. По его словам, РФ ведет работу по импорту топлива, в том числе из ближнего зарубежья.

По его словам, сейчас ситуация на рынке улучшилась. Какие компании осуществили поставки, он не уточнил. По его словам, РФ ведет работу по импорту топлива, в том числе из ближнего зарубежья. Обеспечение безопасности российских электроэнергетических объектов находится на особом контроле правительства, заявил господин Новак.

Решение о новых параметрах бюджетного правила будет объявлено, когда его одобрит правительство. Принципиально снижение цены отсечения на нефть — это «абсолютно правильный трек», считает вице-премьер Александр Новак. По его словам, один из вариантов — это $50 за баррель (сейчас показатель составляет $59 за баррель).

Вице-премьер Александр Новак назвал временным явлением снижение объемов добычи нефти в России. По мере завершения ремонтов нефтеперерабатывающих заводов добыча сырья будет увеличиваться, заявил он. По словам господина Новака, у России достаточно ресурсов, чтобы отремонтировать оставшиеся 10% НПЗ.

По итогам 2026 года погрузка на сети РЖД может быть чуть ниже, чем в прошлом году, заявил глава холдинга Олег Белозеров. По его словам, показатель зависит от результатов последних месяцев.

По его словам, показатель зависит от результатов последних месяцев. России требуются десятки контейнеровозов ледового класса для Северного морского пути (СМП), заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он рассчитывает на принятие необходимых для этого решений в начале 2027 года.

Он рассчитывает на принятие необходимых для этого решений в начале 2027 года. Подготовка к строительству атомной электростанции в Хабаровском крае начнется в 2027 году заявил господин Лихачев.

НОВАТЭК (MOEX: NVTK) поставил керосин на российский рынок в условиях ограничения его экспорта. Об этом сообщил глава компании Леонид Михельсон.

Внешняя политика Экипаж российского судна Росгидромета «Профессор Молчанов», задержанного властями Норвегии, находится в безопасности, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он назвал случившееся «очередным примером правового нигилизма и беспредела западных стран». «Я хочу заверить, что в ближайшее время юристы треста дадут соответствующий правовой ответ. Мы оспорим это решение, такие прецеденты уже были»,— добавил министр.

Он назвал случившееся «очередным примером правового нигилизма и беспредела западных стран». «Я хочу заверить, что в ближайшее время юристы треста дадут соответствующий правовой ответ. Мы оспорим это решение, такие прецеденты уже были»,— добавил министр. Отделения института Гете в России будут закрыты, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Решение принято после заявления властей Германии о закрытии Русского дома в Берлине.

Решение принято после заявления властей Германии о закрытии Русского дома в Берлине. Москва и Джакарта могут успешно сотрудничать в экономике, заявил президент Индонезии Прабово Субианто. Он выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин посетит его страну.

Он выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин посетит его страну. Торговля сегодня используется как оружие, меняются маршруты доставки товаров, нужна альтернативная финансовая система, считает господин Субианто.

Президент Индонезии выразил надежду, что ВЭФ позволит сформировать механизм прямого сообщения между Индонезией и Владивостоком.

Индонезия выступает за сотрудничество с РФ в сфере космоса, транспорта, продовольствия и энергетики, заявил Прабово Субианто.

Минтранс РФ дал разъяснения иностранным авиаперевозчикам, летающим в Россию, после угроз Владимира Зеленского, сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

Временное торговое соглашение Монголии с ЕАЭС уже привело к позитивным изменениям в торговле, расширению экспортных возможностей, сказал премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал.

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ мощно отзовется за рубежом, считает представитель МИД России Мария Захарова.

Росавиация намерена поддерживать контакты с Международной организацией гражданской авиации (ICAO) по вопросу безопасности гражданских авиаполетов. Отдельно агентство обсудит эту тему с МИД России, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Экономика и финансы Экономика России находится в стадии переохлаждения, заявил президент—предправления Сбербанка Герман Греф. По его мнению, об этом свидетельствуют несколько макроэкономических индикаторов. Как пояснил глава «Сбера», рост российского ВВП в первом полугодии на 0,6% оказался ниже потенциального роста экономики, который ЦБ оценивает в 1,5–2,5%. Также Герман Греф упомянул снижение индикатора бизнес-климата, уровень безработицы и потребления. «Мы не увидим перелома, пока ставки на рынке не будут нормализованы и находиться в диапазоне 10–12%... Сегодня, мне кажется, всем надо обратить внимание на макроусловия, бизнесу нужна помощь»,— подчеркнул президент Сбербанка.

По его мнению, об этом свидетельствуют несколько макроэкономических индикаторов. Как пояснил глава «Сбера», рост российского ВВП в первом полугодии на 0,6% оказался ниже потенциального роста экономики, который ЦБ оценивает в 1,5–2,5%. Также Герман Греф упомянул снижение индикатора бизнес-климата, уровень безработицы и потребления. «Мы не увидим перелома, пока ставки на рынке не будут нормализованы и находиться в диапазоне 10–12%... Сегодня, мне кажется, всем надо обратить внимание на макроусловия, бизнесу нужна помощь»,— подчеркнул президент Сбербанка. ЦБ может пойти на «тактические паузы» в снижении ключевой ставки, считает господин Греф. «Сбер» на этот год сохраняет прогноз по ставке на уровне 13–13,5%.

В 2026 году в России поставили на государственный баланс 162 новых месторождения полезных ископаемых, сообщил замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин. Среди наиболее крупных открытий замминистра назвал золоторудное месторождение Телевеем на Чукотке и газоконденсатное месторождение имени Григорьева в Ямало-Ненецком автономном округе. Окончательные результаты ведомство подведет в конце года. По словам господина Тетенькина, последние десять лет уровень производства запасов в стране стабильно превышает объемы добычи. «Сейчас геологи работают на 78 площадях от Мурманской области до Камчатки»,— добавил он.

Бизнес и инвестиции Российские компании пока не передавались во временное управление для защиты инфраструктуры, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он выразил надежду на то, что применять эту меру не потребуется.

Он выразил надежду на то, что применять эту меру не потребуется. Минвостокразвития готово отыскать 10 бизнес-команд, которые смогут выйти на биржу и выпустить криптоактивы, чтобы привлечь капиталы в регионы, заявил глава ведомства Алексей Чекунков. Он считает, что для привлечения капитала нужны люди, которым «реально можно дать свои личные деньги».

Сделки В России может появиться русско-китайский аналог «Диснейленда», заявил глава Ассоциации парков России Денис Цуканов. По его словам, проект планируется реализовать за пять лет. Господин Цуканов не назвал регион, где может быть построен такой объект.

По его словам, проект планируется реализовать за пять лет. Господин Цуканов не назвал регион, где может быть построен такой объект. «Росатом» намерен как можно скорее завершить сделку по выкупу 51-процентной доли Сергея Шишкарева в ГК «Дело», заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, «Росатом» готов выполнить все параметры акционерного соглашения и применить механизм «русской рулетки».

По его словам, «Росатом» готов выполнить все параметры акционерного соглашения и применить механизм «русской рулетки». В Приморье построят крупнейший в России производственный комплекс по производству сложных полупроводников. Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта подписали Минпромторг, Минвостокразвития, правительство края и компания «ИКС Холдинг». Подробнее о сделке — в материале «Чипы — дело наживное».

«Росатом» и ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» (КАЭС) заключили EPC-контракт («под ключ») на сооружение атомной электростанции «Балхаш» в Алматинской области Казахстана.

Что Путин сказал на пленарном заседании ВЭФ — в подборке «Ъ».

Эрдни Кагалтынов