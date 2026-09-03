Трутнев: впервые за 30 лет удалось остановить отток населения с Дальнего Востока

На Дальнем Востоке впервые за 30 лет изменились миграционные тенденции, заявил в интервью «Коммерсантъ Деньги» полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Трутнев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Юрий Трутнев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По словам господина Трутнева, прирост населения на Дальнем Востоке идет с 2021 года. По уровню рождаемости третьих и последующих детей и доле многодетных семей Дальний Восток опережает среднероссийские показатели. Каждый третий ребенок на Дальнем Востоке рождается в многодетной семье. Коэффициент рождаемости в ДФО также выше среднероссийского (1,49 против 1,4).

Реализуется комплекс мер государственной поддержки семей с детьми. Действующий дальневосточный демографический пакет уже охватывает более 1 млн человек. Он включает выплату при рождении первого ребенка, увеличение дальневосточного материнского капитала на 30% и выплату 1 млн руб. на погашение ипотеки при рождении третьего и последующего ребенка. В частности, выплатой в рамках программы «Миллион за третьего ребенка» уже воспользовались 7 тыс. семей.

За счет образовательной миграции и развития программы «Приоритет-2030. Дальний Восток» удалось на 22% сократить образовательный отток. Доля дальневосточных абитуриентов, поступивших в вузы Дальнего Востока в 2025 году, возросла с 62% до 74%. Спрос на высшее образование в ДФО со стороны абитуриентов из других регионов за год вырос в четыре раза.

Лучшим студентам выплачивается специальная стипендия. 82% выпускников вузов Дальнего Востока остаются работать в ДФО.

Михаил Малыхин