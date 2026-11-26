В Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали четыре человека
В Славянском районе Краснодарского края при атаке БПЛА пострадали четыре человека. Двоих госпитализировали, сообщил краевой оперштаб.
В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах. В станице Старовеличковской в трех частных домах выбило окна. Также обломки БПЛА упали в Калининском районе, обошлось без жертв.
Сколько дронов было сбито над регионом, не уточняется. Минобороны России сообщало, что за ночь силы ПВО уничтожили 343 беспилотника над 16 российскими регионами.