СуперТОР выходит в свет

Минвостокразвития опубликовало пакет законопроектов о создании единой территории опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке и в Арктике. Новый режим, который начнет действовать с 2027 года и заменит несколько ныне действующих, должен унифицировать базовые условия реализации инвестпроектов и требования к ним при сохранении условий уже заключенных соглашений. При этом меры поддержки в ЕТОР планируется сконцентрировать уже на более крупных проектах — для этого минимальный порог инвестиций для входа в режим поднимается с текущих 500 тыс. до 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владивостокский морской порт

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Владивостокский морской порт

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Минвостокразвития разместило на портале regulation.gov.ru пакет законопроектов, необходимых для создания единого префрежима, так называемого суперТОР, на территории Дальнего Востока и Арктики. СуперТОР, который заменит несколько ныне действующих префрежимов, должен заработать с 1 января 2027 года (срок функционирования — до конца 2100 года).

Заявленная цель — обеспечить единый порядок применения льгот для инвесторов в ЕТОР при сохранении действующих условий для тех, кто уже получил ранее статус резидента действующих режимов — ТОР, свободного порта Владивосток (СПВ) и Арктической зоны РФ.

Новый режим предполагает предоставление преференций уже значительно более крупным проектам — требования к размеру вложений резидентов резко повышаются. Так, для получения базового набора налоговых льгот (в частности, по налогу на прибыль, земельному и имущественному налогам) минимальный объем капвложений по проекту должен составить 100 млн руб. Сейчас в дальневосточных ТОР и СПВ нижний порог необходимых инвестиций — всего 500 тыс. руб.

Для проектов стоимостью свыше 1 млрд руб. предусматривается возможность выбора: резидент сможет воспользоваться федеральным инвестиционным налоговым вычетом (ФИНВ) или льготой по налогу на прибыль (обнуление ставки) в течение пяти лет. ФИНВ предполагает возможность уменьшения налога на прибыль за счет инвестиций. Размер вычета, который сможет применять резидент, составит 8% от налога на прибыль, но не более 20% от суммы инвестиций в течение десяти лет. Для группы компаний — 5% и не более 10% от суммы капвложений.

Получат резиденты ЕТОР и другие льготы, в том числе таможенные преференции, помощь с инфраструктурой, а также пониженные страховые взносы.

Льготная ставка взносов составит 15% вместо стандартных 30% — применять ее можно будет в течение пяти лет, но не позднее трех лет с момента создания ЕТОР. Для этого требуется, чтобы работник постоянно проживал в соответствующем регионе Дальнего Востока или Арктики, при этом размер зарплаты должен превышать среднюю в регионе по соответствующему виду деятельности. Отметим, на территориях опережающего развития и в СПВ была предусмотрена льготная ставка в 7,6% — для резидентов, получивших статус до конца 2025 года.

Вход в ЕТОР будет закрыт для компаний в сферах добычи нефти и газа, драгметаллов и драгкамней, занимающихся финансовой деятельностью, производством и переработкой подакцизных товаров (за исключением производства легковых автомобилей, мотоциклов, лекарственных средств и прочего), а также иными видами деятельности, перечень которых утверждает правительство.

Как ранее пояснял глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, режим нацелен на диверсификацию экономики и повышение добавленной стоимости, а не на поддержку сырьевого сектора.

Одобрять заявку на резидентство будет набсовет ЕТОР, в состав которого войдут представители правительства, федеральных ведомств, регионов, а также управляющей компании ЕТОР.

В РСПП “Ъ” сообщили, что в целом поддерживают задачу унификации префрежимов на Дальнем Востоке и в Арктике. Вместе с тем, отмечают в объединении, отдельные положения законопроекта о ЕТОР могут сузить круг потенциальных инвесторов и тем самым прямо противоречат изначальной цели реформы — расширению притока инвестиций в макрорегион.

В частности, в РСПП считают важным снять запрет на наличие у резидента ЕТОР филиалов и представительств за пределами Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны — это требование фактически исключает из режима значительную часть крупных компаний, способных реализовывать капиталоемкие проекты. Также, по мнению бизнеса, целесообразно снять ограничение на применение режима ЕТОР организациями, которые ранее являлись участниками региональных инвестиционных проектов.

Отдельного пересмотра, считают в РСПП, требует срок действия налоговых преференций. Проект предусматривает льготную ставку налога на прибыль лишь в первые пять лет, тогда как действующие режимы ТОР и СПВ обеспечивают более длительную и понятную для инвестора траекторию применения льгот: нулевая ставка в первые пять лет и пониженная региональная ставка в течение следующих пяти лет. В РСПП предлагают закрепить льготы по налогу на прибыль на десятилетний период: 0% — в первые пять лет, региональную ставку не выше 10% — с шестого по десятый год получения первой прибыли по проекту.

Член генсовета «Деловой России», директор по развитию и стратегическому планированию ГК ТСД Александр Таскаев полагает, что «направление реформы верное, но ее результат определит практика применения».

По его словам, инвестору нужен не только набор налоговых льгот, но и предсказуемый порядок получения земли, подключения инфраструктуры и сопровождения проекта — «именно по этим условиям бизнес будет оценивать, насколько новый режим ускоряет запуск инвестиций».

Венера Петрова