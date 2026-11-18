Рыбу готовят к праздникам
За год икра в рознице подорожала более чем вдвое
Розничные цены на икру лососевых в середине ноября в России выросли на 71–154% в годовом выражении. Ранее динамика оценивалась всего в 15%. Это связано с сокращением предложения. После плохой путины выпуск икры сократился в три раза. Заметно растут и цены на красную рыбу. Потребители могут рационализировать потребление, переориентируясь на альтернативную продукцию и более мелкую фасовку.
На 17 ноября 2026 года средняя стоимость икры горбуши в рознице составила 22,9 тыс. руб. за 1 кг, увеличившись на 154% в годовом выражении. Такие данные в своем мониторинге приводит Рыбный союз. Икра кеты подорожала за год на 111%, до 22,5 тыс. руб. за 1 кг на 17 ноября 2026 года, кижуча — на 122%, до 24 тыс. руб., нерки — на 71%, до 18 тыс. руб. Ранее рост был не таким выраженным. С октября 2025 по конец сентября 2026 года средняя стоимость красной икры в рознице прибавила 15% к предыдущим 12 месяцам, подсчитали в исследовательской компании ICMR.
Вместе с икрой выраженный рост цен показывает красная рыба. Согласно ICMR, за 12 месяцев с октября 2025 по сентябрь 2026 года замороженная продукция подорожала на 21%, охлажденная — на 9%, соленая, копченая и вяленая — на 6%. В аналитической компании NTech говорят, что средняя стоимость реализации красной рыбы в рознице в этот период выросла на 5,9% к предыдущим 12 месяцам, до 1,2 тыс. руб. за 1 кг.
Розничные цены на икру и красную рыбу растут из-за низких результатов лососевой путины на Дальнем Востоке, говорят в Рыбном союзе.
Там напоминают, что итоговый вылов в этом году составил около 100 тыс. тонн при первоначальном прогнозе 227 тыс. тонн. Ранее это уже привело к росту оптовых цен, которые повели за собой розничные (см. “Ъ” от 1 октября 2026 года). Выпуск красной икры в России, по оценке Рыбного союза, сократился в этом году втрое, с 12 тыс. до 4 тыс. тонн.
Дополнительно на стоимость красной рыбы и икры влияет рост себестоимости из-за подорожания топлива, логистики, промыслового оборудования, поясняют в Рыбном союзе. Там не исключают, что еще одним фактором стало расширение ветеринарного и иного контроля, что сократило долю дешевого нелегального продукта, который в прошлом году приводил к снижению средних цен.
Одновременно президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев говорит, что текущие показатели лососевой путины были нормой в период с 1958 по 1989 год. Эксперт не видит оснований для дефицита продукции. «Спекулятивное ценовое галопирование, которое мы сейчас видим, скоро выдохнется»,— считает он.
В Рыбном союзе тоже не видят предпосылок для резкого роста цен в будущей перспективе. Цены на икру, по мнению аналитиков, зафиксировались на уровне 20–24 тыс. руб. за 1 кг, и покупать ее дороже потребители вряд ли готовы. Перед Новым годом может произойти лишь точечное сезонное увеличение цен на 5–10% на отдельные востребованные позиции, говорят в организации. Но там напоминают, что для поддержания спроса в пиковые периоды сети традиционно используют промоакции.
Высокие цены на лососевых пока не привели к сокращению спроса на длинном отрезке. В NTech подсчитали, что совокупные продажи красной рыбы с октября 2025 по конец сентября 2026 года в рознице составили 81,5 тыс. тонн, или 101,4 млрд руб. В годовом выражении значения увеличились на 11,4% и 18% соответственно.
Но в ICMR замечают, что в икорной категории уже два года прослеживается увеличение интереса к икре минтая, сельди и трески, а также имитированной продукции.
Переориентация не может в полной мере заместить лососевую икру, но выполняет важную роль в удовлетворении спроса на продукцию, говорят в Рыбном союзе. Аналитики ждут, что перед новогодними праздниками реализация икры щуки, минтая и сельди вырастет на 15–25% в натуральном выражении.
Потребители также адаптируются к новым ценам на красную икру через сокращение объема разовой покупки, переходя на мелкую фасовку, а также сокращение частоты покупок, объясняют в Рыбном союзе.