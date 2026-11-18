На 17 ноября 2026 года средняя стоимость икры горбуши в рознице составила 22,9 тыс. руб. за 1 кг, увеличившись на 154% в годовом выражении. Такие данные в своем мониторинге приводит Рыбный союз. Икра кеты подорожала за год на 111%, до 22,5 тыс. руб. за 1 кг на 17 ноября 2026 года, кижуча — на 122%, до 24 тыс. руб., нерки — на 71%, до 18 тыс. руб. Ранее рост был не таким выраженным. С октября 2025 по конец сентября 2026 года средняя стоимость красной икры в рознице прибавила 15% к предыдущим 12 месяцам, подсчитали в исследовательской компании ICMR.