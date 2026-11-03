Путин включил в Совбез вице-премьера — полпреда на Дальнем Востоке Кожемяко
Президент России Владимир Путин включил вице-премьера — полпреда на Дальнем Востоке Олега Кожемяко в состав Совета безопасности. Указ опубликован на сайте правовой информации.
Этим же указом из Совбеза исключен Юрий Трутнев. Он в октябре покинул должность вице-премьера — полпреда президента на Дальнем Востоке и перешел на пост помощника главы государства. Документ вступает в силу со дня подписания.
С 2005 года Олег Кожемяко возглавлял Корякский автономный округ (в 2007 году был объединен с Камчатской областью), Амурскую и Сахалинскую области, а также Приморский край. По итогам перестановок в правительстве 19 октября он покинул должность главы Приморья и сменил Юрия Трутнева на посту вице-премьера и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке.