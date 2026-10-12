Жителей Владивостока начали информировать о местонахождении укрытий

На стенах некоторых домов столицы Приморья появились надписи «Укрытие» и стрелки, указывающие направление движения к помещениям, обеспечивающим безопасность. Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока подтвердил, что в городе «организовано нанесение информационных указателей "Укрытие" на зданиях».