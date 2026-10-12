Жителей Владивостока начали информировать о местонахождении укрытий
12.10.2026, 10:04
На стенах некоторых домов столицы Приморья появились надписи «Укрытие» и стрелки, указывающие направление движения к помещениям, обеспечивающим безопасность. Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока подтвердил, что в городе «организовано нанесение информационных указателей "Укрытие" на зданиях».
«Владивосток продолжает плановую работу по обследованию и учету заглубленных помещений, которые могут использоваться для укрытия населения. Мероприятия проводятся в рамках действующих нормативных требований, в том числе ГОСТ Р 42.4.16-2023»,— указано в комментарии МЦУ, подразделения горадминистрации. Там добавили, что «работы выполняются методом трафарирования» и «размещение указателей направлено на систематизацию информации и улучшение навигации».
В июле власти Приморья объявили о начале формирования на предприятиях края мобильных огневых групп для отражения атак БПЛА. За все время российско-украинского вооруженного конфликта об ударах беспилотников в регионе официально не сообщалось.