Силы ПВО за ночь сбили 343 беспилотника
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 26 ноября уничтожили 343 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
БПЛА сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края, Татарстана, Башкортостана и Крыма. Кроме того, дроны уничтожили над Азовским и Черным морями.
О работе систем ПВО ночью и утром сообщали губернаторы Ростовской и Воронежской областей, а также Ставропольского края. Повреждения есть в населенных пунктах под Воронежем и в Невинномысске (Ставрополье). В последнем, как писал глава региона Владимир Владимиров, обломки БПЛА упали в районе производственных и энергетических объектов. Пострадали два человека.