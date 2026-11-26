БПЛА сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края, Татарстана, Башкортостана и Крыма. Кроме того, дроны уничтожили над Азовским и Черным морями.