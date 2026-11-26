При атаке БПЛА в Запорожской области погибли пять человек
Беспилотники ВСУ ударили по автостоянке в поселке городского типа Веселое. Погибли пять человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
По словам господина Балицкого, всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывают помощь. На месте ЧП работают оперативные службы. Сколько БПЛА сбили над регионом, губернатор не уточнил.
Накануне в Запорожской области под удар беспилотника попала машина скорой помощи. Пострадала медсестра, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. В региональном минздраве уточнили, что бригада ехала на вызов к раненному при другой атаке.