Более 60 тысяч жителей Владивостока остались без водоснабжения из-за аварии
Из-за остановки водонасосной станции «Некрасовская» во Владивостоке без холодного водоснабжения остались 286 многоквартирных и 63 частных дома, в которых проживают более 66 тыс. человек, сообщил главк регионального управления МЧС.
По данным ведомства, из-за остановки насосно-фильтровальной станции Артемовского гидроузла, произошло также снижение давления подачи воды в Артемовском городском округе.
Причиной перебоев с водоснабжением стала авария на подстанции АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) в поселке Штыково.
«В 18:00 (11:00 мск) зафиксировано аварийное отключение оборудования на подстанции «Штыково». В результате чего отключились 1 и 2 секции подстанции 110 кВ «Штыково», погашены потребители части Шкотовского и Надеждинского районов, Артемовского городского округа, под отключение попали объекты водоснабжения»,— указано в сообщении ДРСК.
В настоящее время электроснабжение восстановлено, водонасосные станции вновь запущены, «идет набор нагрузки». Однако вода «будет появляться в домах поэтапно». «Ориентировочное время полного возобновления подачи водоснабжения — 6:00 9 ноября (23:00 8 ноября)»,— указано в сообщении властей Владивостока.
Из-за аналогичной аварии на подстанции в поселке Штыково, из-за которой были обесточены насосные станции, без водоснабжения в сентябре оставались более 650 тыс. жителей Владивостока, Артема и Надеждинского района.