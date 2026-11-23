Теплоход «Сахалин» задержали во Владивостоке из-за долгов по зарплате экипажа
Теплоход «Сахалин» не получил разрешения покинуть порт Владивостока из-за задолженности перед экипажем по зарплате. О задержании судна «Интерфаксу» сообщил председатель Тихоокеанской региональной организации Российского профсоюза моряков Валерий Березинский. На теплоходе работают 12 россиян.
«Инспекторы государственного портового контроля при проверке выявили ряд нарушений и отказали судну в выдаче разрешения на выход в море до их устранения. На данный момент из шести замечаний ни одно не устранено», — сказал господин Березинский. По данным профсоюза, владелец теплохода — российский, порт приписки — Владивосток.
За помощью профсоюза экипаж обратился в начале ноября, еще во время пребывания судна в Китае. Моряки рассказали, что не получали зарплату больше двух месяцев, а отдельным членам экипажа судовладелец задолжал за четыре месяца. Среди других жалоб — нехватка продуктов и пресной воды, тяжелые условия быта и численность экипажа ниже установленного минимума.