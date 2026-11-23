За помощью профсоюза экипаж обратился в начале ноября, еще во время пребывания судна в Китае. Моряки рассказали, что не получали зарплату больше двух месяцев, а отдельным членам экипажа судовладелец задолжал за четыре месяца. Среди других жалоб — нехватка продуктов и пресной воды, тяжелые условия быта и численность экипажа ниже установленного минимума.