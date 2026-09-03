Путин анонсировал упрощенную систему закупок через маркетплейсы с октября

В российских регионах протестируют упрощенную систему госзакупок, в том числе через маркетплейсы, заявил президент Владимир Путин. Систему в формате эксперимента запустят с 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Господин Путин напомнил, что со следующего месяца вступит в силу федеральный закон, который позволяет активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах. «Это касается не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов Федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется, с полки отечественных маркетплейсов»,— пояснил президент на пленарном заседании ВЭФ.

Власти с ноября 2025 года обсуждают перевод части госзакупок на цифровые платформы. Пилотный проект по закупкам образовательными организациями оборудования на маркетплейсах Владимир Путин поручил запустить по итогам ВЭФ-2025. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов считает, что применение механизмов платформенной экономики в закупках школьного оборудования повысит качество приобретаемых товаров и позволит покупать их дешевле.

Подробности — в материале «Ъ» «Маркетплейсы пододвигают к госзаказу».