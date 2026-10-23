Мэра Владивостока расколдовали
Глава приморской столицы впервые ушел на повышение, а не в тюрьму
Приморские политики с энтузиазмом встретили новость о назначении мэра Владивостока Константина Шестакова на должность врио губернатора края, которое произошло вечером 22 октября в Кремле — глубокой ночью по местному времени. Они отмечают его богатый опыт, хорошее знание проблем края, а также причастность к команде нового полпреда на Дальнем Востоке Олега Кожемяко. Кроме того, повышение господина Шестакова снимает «проклятие» с должности мэра Владивостока: сразу четверо его предшественников, возглавлявших город с 1998 года, были осуждены.
Одним из первых господина Шестакова поздравил новоиспеченный полпред, который пожелал бывшему подчиненному удачи. «Мы давно работаем в одной команде, где Константин Владимирович показал себя как профессионал, умеющий добиваться результатов»,— написал Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
В парламенте Приморья кадровое решение Владимира Путина тоже поддержали. «Шестаков — наш, приморский, не "варяг". Несмотря на молодость — а это его единственный минус,— он уже много лет работает в органах власти»,— сказал “Ъ” вице-спикер и глава комитета по региональной политике Джамбулат Текиев («Единая Россия», ЕР).
По его словам, бывший градоначальник показал себя «настоящим патриотом» и хорошим управленцем: «То, что он член команды Кожемяко,— это также очень позитивный фактор: Шестакову будет проще доносить проблемы региона на федеральный уровень». «Он здесь родился, здесь учился, работал и продолжает работать. Он знает наш регион не по отчетам и справкам. Знает его проблемы, что называется, изнутри»,— добавил член фракции ЕР Дмитрий Новиков.
Приморский политолог Павел Наливайко считает главным плюсом назначения Константина Шестакова сохранение преемственности управленческого курса.
«Регион получает местного руководителя, который хорошо знает специфику Приморья, имеет опыт работы в краевом правительстве и за пять лет во главе Владивостока сформировал собственную управленческую репутацию. При этом удается избежать традиционного конфликта команд и кадровой турбулентности, которые нередко сопровождают смену губернатора»,— объясняет эксперт. Его коллега Вячеслав Беляков добавляет, что у бывшего градоначальника большой опыт не только хозяйственной и аппаратной работы, но и «политического существования в системе».
По словам Джамбулата Текиева, выбор президента в пользу господина Шестакова снимает так называемое проклятие с мэра Владивостока, которое довлело над этой должность более четверти века: сразу четверо его предшественников становились фигурантами уголовных дел. Юрий Копылов (1998–2004) получил два условных срока за превышение полномочий и злоупотребление при строительстве колумбария и охране собственного подъезда. Владимир Николаев (2004–2008) был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы условно по аналогичному обвинению — в незаконной охране и выделении земельных участков. Игоря Пушкарева (2008–2017) осудили на 15 лет строгого режима за взятку, коммерческий подкуп и злоупотребление должностными полномочиями. Наконец, Олег Гуменюк (2018–2021) получил 12-летний срок за взяточничество.
Единственным градоначальником, которого не коснулось «проклятие», стал Виталий Веркеенко, занимавший должность меньше года — с 2017-го по 2018-й.
Кто станет преемником Константна Шестакова, пока неизвестно. Среди возможных претендентов собеседники “Ъ” в политических кругах называют главу Артема (город-спутник столицы Приморья) Вячеслава Квона, а также бывшего мэра Уссурийска Евгения Коржа, недавно назначенного зампредом правительства края.