Мэра Владивостока расколдовали

«Регион получает местного руководителя, который хорошо знает специфику Приморья, имеет опыт работы в краевом правительстве и за пять лет во главе Владивостока сформировал собственную управленческую репутацию. При этом удается избежать традиционного конфликта команд и кадровой турбулентности, которые нередко сопровождают смену губернатора»,— объясняет эксперт. Его коллега Вячеслав Беляков добавляет, что у бывшего градоначальника большой опыт не только хозяйственной и аппаратной работы, но и «политического существования в системе».