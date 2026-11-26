«Эти письма не означают, что резервистов вот-вот мобилизуют. Это просто наведение порядка, чтобы мы знали, как связаться с теми, кто подлежит призыву, и располагали актуальными сведениями об их навыках и опыте»,— пояснил министр по делам ветеранов Кэлвин Бейли. По его словам, большинство резервистов никогда не призовут вновь.