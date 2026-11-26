The Telegraph: Британия предложила ветеранам готовиться к возможному призыву
Британия призвала резервистов участвовать в маневрах впервые с холодной войны
Минобороны Великобритании предложило около 100 тыс. бывших военных подготовиться к возможному призыву на случай войны, сообщает The Telegraph. По данным газеты, впервые со времен холодной войны им направили такие письма. Адресатов пригласили добровольно участвовать в тренировках и учениях.
Рассылка охватила стратегический резерв трех видов вооруженных сил — недавно уволившихся военных, которые обязаны вернуться на службу в исключительных обстоятельствах. Письма подписали соответствующие командующие. Получателей попросили обновить контакты и сообщить о нынешней работе и навыках.
«Эти письма не означают, что резервистов вот-вот мобилизуют. Это просто наведение порядка, чтобы мы знали, как связаться с теми, кто подлежит призыву, и располагали актуальными сведениями об их навыках и опыте»,— пояснил министр по делам ветеранов Кэлвин Бейли. По его словам, большинство резервистов никогда не призовут вновь.