Глава Белого дома повторил свой известный тезис о том, что для танго нужны двое, — иными словами, враждующие стороны не готовы к сделке. А если так, то быстрого решения не получится. Но торопиться он не намерен. Надо сказать, что подобная ситуация возникает не впервые: и дедлайны были, и конкретные сроки назывались — танго пока не выходит.