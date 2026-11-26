«Никаких дедлайнов нет»
Дмитрий Дризе — о дальнейших переговорных перспективах
Нет понимания по срокам. В Москве не согласны с тем, что переговоры по Украине зашли в тупик: очередной раунд должен состояться. Однако когда это произойдет, пока неясно. Вопрос — к американским посредникам. При этом, судя по заявлениям МИДа и Кремля, встреча пройдет в трехстороннем формате, без участия Европы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что понимания удастся достичь.
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Дональд Трамп со смехом ответил на явный укол со стороны Владимира Зеленского. Речь идет о якобы стремлении американских переговорщиков завершить противостояние к Новому году, то есть до того, как приступит к работе новый враждебный демократический Конгресс. Поэтому они идут простым путем — предпочитают давить на Украину, поскольку это легче.
Трамп опроверг это: нет, никаких дедлайнов нет.
Глава Белого дома повторил свой известный тезис о том, что для танго нужны двое, — иными словами, враждующие стороны не готовы к сделке. А если так, то быстрого решения не получится. Но торопиться он не намерен. Надо сказать, что подобная ситуация возникает не впервые: и дедлайны были, и конкретные сроки назывались — танго пока не выходит.
На этом фоне попытки наладить диалог России и Европы, чтобы расширить переговорный формат, явно терпят неудачу. Каждая сторона выставляет свои условия. Представителей Старого Света пригласили в российскую столицу, чтобы понять их позицию по украинскому урегулированию. От этого будет зависеть их дальнейшее участие в мирном процессе.
Урсула фон дер Ляйен ответила в том ключе, что объединенная Европа сама хотела бы сначала убедиться, насколько серьезно Россия готова к компромиссам. Доказательством тому послужат, в частности, зимнее энергетическое перемирие, а также прекращение огня в бассейне Черного моря. Кроме того, Брюссель настаивает на участии «сильной европейской команды» напрямую (без всяких условий) в многосторонних консультациях по Украине.
В Москве, тем временем, заявили, что переговоры ни в коем случае не находятся в тупике, а очередной раунд анонсирован.
Однако пока нет понимания по срокам. При этом встреча должна пройти в прежнем трехстороннем формате, то есть без Европы. Если же последняя продолжит свои демарши, то и вовсе лишится шансов на участие в диалоге, хотя приглашение приехать по-прежнему в силе.
Еще один момент: Польша выступила с жестким заявлением в адрес России из-за якобы имевшего место вторжения ее ракет на территорию страны. В свою очередь, российская сторона грозит последствиями Эстонии, обвиняя ее в пособничестве украинским ударам беспилотников. Насколько на таком фоне можно вести продуктивные переговоры и тем более строить новую систему мировой безопасности — очень сложно сказать.
Так что дальнейшие комментарии излишни. Разве что Дональд Трамп предложит новое креативное решение. При этом давление на Зеленского также имеет место. По крайней мере, он не устает говорить о дефиците перехватчиков и о том, что Starlink работает не в полную силу.